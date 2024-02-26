تراجع ملحوظ في أسعار الدواجن الآن.. الكيلو يخسر 3 جنيهات

شهدت أسعار الدواجن في بورصة الدواجن اليوم، انخفاضًا ملحوظًا، إذ سجّل سعر الكيلو جرام من الدواجن البيضاء 88 جنيهًا، بانخفاض 3 جنيهات عن سعره أمس الذي بلغ 91 جنيهًا.

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، أسعار بورصة الدواجن اليوم في الأسواق، سواء البيضاء أو البلدي أو الحمراء.

أسعار الفراخ اليوم

وسجلت أسعار الدواجن البلدي اليوم 115 جنيها، تسليم أرض المزرعة، لتباع للمستهلكين بسعر يتراوح بين 118 و125 جنيهًا للكيلو.

وجاءت أسعار الدواجن الساسو «الحمراء» متراجعة بقيمة 5 جنيهات، لتسجل 105 جنيهات في المزارع بدلا من 110 جنيه صباحا، لتباع للمستهلك بسعر يتراوح بين 110 و120 جنيها للكيلو.

وسجل سعر كيلو البانيه بين 200 و220 جنيها، أما سعر الشيش طاووق فيتراوح بين 200 و220 جنيها، والأوراك بين 90 و110 جنيهات، وسجل سعر كيلو الكبدة 120 جنيها، وتختلف الأسعار حسب كل منطقة.