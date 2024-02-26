شاب فلسطيني يرد على «عم ربيع»: شكرا البرتقال وصل (فيديو)

لم يتوقع عم ربيع، بائع البرتقال، أن حبات بسيطة من الفاكهة التي تعتبر قوت يومه، ستصل لقلوب الناس، وتتيح له نصيبًا وافرا من الحب بعد أن ألقاها على شاحنات الدعم المصرية المتجهة لقطاع غزة، وهو ما جعل الفلسطينيين في الكثير من المقاطع القصيرة يوجهون له الشكر من قطاع غزة، والأطفال أيضًا حملوا له رسائل الحب والشكر، وفق مقطع فيديو متداول نشرته «روسيا اليوم» عبر منصة «إكس»، تويتر سابقًا.

شاب فلسطيني يشكر «عم ربيع»

ومن خلال مقطع فيديو قصير، وجَّه شاب فلسطيني في العشرينيات من عمره الشكر لعم ربيع، وهو يوزع البرتقال على الأطفال في قطاع غزة: «البرتقال وصل غزة شكرا كتير لمصر، شكرا للعم ربيع، برتقال مصري فاخر».

الشكر موصول من كل الأعمار

وقبل الشاب الفلسطيني الذي شكر عم ربيع بائع البرتقال، انتشر فيديو قصير لكهل فلسطيني يحمل كيسًا من البرتقال، ويقول في مقطع فيديو متداول: «أخونا العم ربيع المصري اللي كان بيحمل بيديه الاتنين البرتقال ويرمي على الشاحنات المتوجهة للشعب الفلسطيني، بدنا نوصل رسالة للعم ربيع إن البرتقال بتاعك وصل للشعب الفلسطيني ومشاعرك واللي في قلبك وصل للشعب الفلسطيني، في الحقيقة عارفين انكوا مش عارفين توصلوا إلنا بس محتاجين الدعاء فقط، وواثقين في نصر الله سبحانه وتعالي».

ومع وصول حبات البرتقال إلى غزة بعدما أرسله عم ربيع إلى غزة، انتشرت صور لأطفال فلسطين يحملون لوحات الشكر لعم ربيع، وأن أثر البرتقال وصل إلى قلوبهم.