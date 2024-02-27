«التعليم» توجّه طلاب «أولى وتانية ثانوي» بتحديث التابلت قبل امتحانات فبراير

أصدرت المديريات التعليمية، توجيهات مهمة لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي، بتحديث التابلت وتجهيزه استعدادا لامتحانات فبراير 2024، حيث تُعقد الامتحانات إلكترونيا في بداية مارس المقبل.

تحديث التابلت لامتحانات شهر فبراير

وأكدت المديريات، على توصيل جهاز التابلت بالإنترنت في المنزل وتحديث النوكس بآخر تحديث وهو Agent 23.12 (2.6.3.0 وتحديث منصة swift Assess لآخر اصدار وهو V1.8.19 استعدادا لامتحانات فبراير.

وأوضحت أنّه يتم التنبيه على طلاب السفين الأول والثاني الثانوي بتحديث التابلت استعدادا لامتحانات شهر فبراير، وحال وجود مشكلة في الجهاز يتم التوجه إلى IT المدرسة لحلها.

وشددت المدارس، على الطلاب بالالتزام بالحضور إلى المدرسة وعدم تجاوز نسبة الغياب المقررة، مؤكدة أنّه سيتم فصل الطالب حال تعدي النسبة القانونية للغياب بالقرارات الوزارية ولائحة الانضباط المدرسي.

ضوابط عقد اختبارات شهر فبراير 2024

- يستهدف الامتحان أجزاء من المقرر التي تم تدريسها في شهر فبراير.

- يقيس نواتج التعلم المستهدفة في تلك الفترة الزمنية فقط.

- يتم إجراء الاختبار في الفترة الدراسية من اليوم الدراسي ولا تؤثر الامتحانات على سير اليوم الدراسي.

- اتخاذ الإجراءات الاحترازية والوقائية أثناء فترة الامتحانات الشهرية حفاظا على سلامة الطلاب.

- وضع أسئلة الامتحان تحت إشراف موجه المادة في منهج شهر فبراير.