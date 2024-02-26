حورية فرغلي تشوق الجمهور بمفاجأة قريبة: حلم حياتي تحقق

أعلنت الفنانة حورية فرغلي تحضيرها لمفاجأة كبيرة، ستجعلها أسعد إنسانة في الوجود، خصوصًا أنّها مرّت بعددٍ من مشكلات على مدار حياتها منها عملية إزالة الرحم، وعمليات أخرى في أنفها.

حورية فرغلي توعد جمهورها بمفأجاة جديدة

وكتبت حورية فرغلي عبر حسابها الشخصي «فيس بوك»: «سبب سعادتي بكره.. هتعرفوا المفاجأة اللي دخلت حياتي، أنا أسعد إنسانة الحمد لله حلم حياتي بيتحقق»، دون الكشف عن تفاصيل المفأجاة.

تعليقات الجمهور على مفأجاة حورية فرغلي

وتوالت التعليقات على الفنانة حورية فرغلي، متمنين لها سعادة كبيرة، فقد جاءت إحدى التعليقات: «ربنا يسعد قلبك ويفرحك ويجبر بخاطرك ويراضيكي ويرضى عنك وتحققي كل ما تتمني، ويكتبلك الخير كله عاجله وآجله في الدنيا والآخرة»، وتعليق آخر: «ربنا يكتبلك كل الخير بندعيلك وبنحبك ربنا يحقق لك ما تتمنى»، وتعليق آخر: «عشان أنت عسل.. وتستاهلي خير الدنيا كله».

آخر ظهور لـ حورية فرغلي

حرصت الفنانة حورية فرغلي، على حضور حفل ختام المركز الكاثوليكي المصري للسينما في دورته الـ72، اليوم، برئاسة الأب بطرس دانيال، وتسلمت جائزة أفضل ممثلة لعمل درامي عن عام 2023، بدلاً من الفنانة منى زكي.