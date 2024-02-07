هل ترتفع أسعار العمرة أم تنخفض؟.. مصدر يوضح

تفاصيل كثيرة يبحث عنها المئات من المواطنين حول حقيقة انخفاض تكاليف عمرة شهر شعبان 2024 من عدمه، خاصة بعد هبوط سعر صرف الريال السعودي مقابل الجنيه في السوق الموازية، وهو ما كشفت عن حقيقته مصادر في وزراة السياحة وشركات السياحة المختلفة خلال حديثها لـ«الوطن»، منوهة إلى أن التوقعات تشير إلى انخفاض كبير في أسعارها عن المعلن سابقا.

وأوضحت المصادر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن برامج العمرة لشهر شعبان 2024 ستشهد انخفاضا عن الأسعار المعلنة، وبشر المصدر المواطنين بأنه حال استمرار انخفاص سعر صرف الدولار والريال السعودي في السوق الموازية سيكون هناك انخفاضا كبيرا لمختلف البرامج السياحية.

وأكدت المصادر، أن التوقعات حال استمرار الانخفاض سيؤدي إلى انخفاض تكاليف برامج السياحة من 3 إلى 6 آلاف جنيه كحد أدنى، مشيرة إلى أن نسب الحجوزات لعمرتي شعبان ورمضان 2024 مرتفعة، وهناك إقبال كبير من المواطنين لحجز مختلف البرامج، لافتة إلى أن الشركات خلال الفترة الماضية وقت تذبذب أسعار سعر الصرف وضعت أسعار استرشادية لكافة البرامج، منوهة إلى أن الأسعار كانت توضع تحت بند الزيادة والنقصان وفقا لأسعار الصرف.