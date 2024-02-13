«غرفة السياحة» تحذر من مخالفة الشركات لبرنامج العمرة المعتمد من الوزارة

حذرت غرفة شركات السياحة، الشركات التي تغير برنامج العمرة بعد مراجعته من وزارة السياحة والآثار، وقال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن العقوبة الموقعة على تلك الشركات من قبل وزارة السياحة والآثار تبدأ من الوقف عن العمل لمدة محددة، وتصل إلى إلغاء الترخيص السياحي لها، مشددا على أن أكثر من 98% من شركات السياحة تكون ملتزمة ببرنامج العمرة الذي تمت مراجعته.

توقيع العقوبة القانونية على الشركة المخالفة

وأضاف لـ«الوطن»، أنه حال قامت بعض شركات السياحة بتغيير مكان إقامة المعتمرين الذي تم مراجعته من قبل وزارة السياحة قبل انطلاق الرحلة إلى مكان أبعد من المسافات التي حددتها الوزارة لسكن المصريين، طمعا في تحقيق مكسب مادي أكبر، فعلى المعتمر إبلاغ وزارة السياحة وغرفة شركات السياحة على الفور، وذلك لتعديل هذا الإجراء مع توقيع العقوبة القانونية على الشركة المخالفة.

موسم العمرة الحالي لم يشهد أية مشكلات جسيمة

وأشار عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن موسم العمرة الحالي لم يشهد أية مخالفات جسيمة لشركات السياحة المنظمة للرحلات، مشددا على أن الشركات حريصة على سمعتها وعلاقتها بمعتمريها لذا فإنها تلتزم بالضوابط المنظمة لرحلات العمرة لهذا العام.