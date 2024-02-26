أسرة فادي إبراهيم تستقبل عزاءه قبل الجنازة.. تعرف على التفاصيل

أعلنت أسرة الفنان اللبناني، فادي إبراهيم، موعد ومكان جنازة الراحل، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة، صباح اليوم الاثنين، بعد صراع مع المرض.

موعد صلاة جنازة الفنان فادي إبراهيم

وتقام صلاة الجنازة على الفنان الراحل فادي إبراهيم، في تمام الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر يوم الخميس المقبل، بالكنيسة الإنجيلية في بيروت، ويواري الثرى في مدافن الإنجيلية- رأس النبع.

موعد عزاء الفنان فادي إبراهيم

وتستقبل أسرة الفنان فادي إبراهيم، العزاء يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، بداية من الساعة الواحدة بعد الظهور، حتى الساعة السادسة مساءً، ويوم الخميس المقبل ابتداءً من الساعة العاشرة صباحًا حتى موعد الجنازة، في قاعة شارل سعد بالكنيسة الإنجيلية في بيروت.

وفاة الفنان فادي إبراهيم

رحل الفنان فادي إبراهيم عن عالمنا، بعد أن لفظ أنفاسه الأخيرة في أحد المستشفيات، بعد بتر قدمه، إثر إصابته بمرض السكر، ومعاناته من مضاعفات شديدة بعد ذلك.