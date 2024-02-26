رحل بعد بتر ساقه.. من هو الفنان فادي إبراهيم؟

رحل عن عالمنا الفنان اللبناني، فادي إبراهيم، عن عمر يناهز 67 عاما، بعد أيام من نقله للعناية المركزة، وبتر ساقه، تاركا بصمة مميزة في ذاكرة الجمهور العربي، خاصة المشاهد المصري، والذي ما زالت صورته حية في أذهانهم من خلال مشاركته في مسلسل «فرقة ناجي عطا الله» مع الزعيم عادل إمام عام 2012.

ولكن لم يكن ذلك العمل الوحيد الذي فتح بوابة الشهرة له، بل شارك إبراهيم في العديد من الأعمال الفنية المتنوعة على مدار مسيرته الفنية، والتي تنوعت بين المسلسلات والأفلام والمسرحيات.

من هو فادي إبراهيم؟

ولد فادي إبراهيم لأب لبناني وأم أسترالية، ويحمل الجنسية الأسترالية، وهو الابن الوحيد بين أربع بنات، وكانت بدايته في فرقة الكشافة المدرسية التي كان تنظم مسرحيات واسكتشات في عام 1979.

انخرط فادي إبراهيم في فرقة ناصر مخول الفولكلورية، وشارك معه في «شانسونييه والخير لقدام لوليد خاطر»، ثم في مسرحية للأطفال «حكاية ستي أم فؤاد».

رشحه الممثل إيلي صنيفر لأداء دور شخصية أجنبية، جيمي جاك الأميريكي، في مسلسل «الوحش» كانت أول تجربة له ثم مع الكاتب مروان نجار و«حكاية كل بيت».

شهرة فادي إبراهيم

شهرة الفنان فادي إبراهيم جاءت بعد مشاركته في مسلسل «العاصفة تهب مرتين» بدور نادر صباغ، ثم توالت أعماله في التلفزيون المسرح والسينما.

أعمال مصرية شارك بها

شارك الراحل في عمل درامي آخر، إلى جانب الفنان أمير كرارة ودينا الشربيني يحمل اسم «تحت الأرض» عام 2013، ومسلسل «الزيبق» بالمشاركة مع الفنان كريم عبدالعزيز، والذي جرى طرحه في شهر رمضان عام 2017.

عمل الفنان فادي إبراهيم أيضا في مسلسل «كيد النسا» بموسمه الأول، إذ كان يشارك بدور تاجر المخدرات إلى جانب فيفي عبده وسمية الخشاب.