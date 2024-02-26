الفنانون العرب ينعون فادي إبراهيم: بطل الدراما اللبنانية وعلامتها الفارقة

حالة من الحزن سيطرت على الوسط الفني اللبناني والعربي بعد وفاة الفنان فادي إبراهيم صباح اليوم، عن عمر يناهز الـ 67 عاما في العناية المركزة بأحد المستشفيات اللبنانية، التي نقل إليها بعد تدهور حالته الصحية في الأيام الماضية.

نعت الفنانة هيفاء وهبي وفاة فادي إبراهيم في تدوينة عبر حسابها على منصة «X»، حيث وصفت رحيله بالـ«خبر حزين»، متابعة: «وداعا نجم الدراما اللبنانية ألف رحمة لروحك وأحر التعازي لأسرتك»، بالإضافة إلى الفنانة ماجي أبو غصن، التي قالت: «خسرناك بيناتنا والخسارة كتير كبيرة.. بس رح تبقى بالقلب والذاكرة».

نجوم لبنان يودعون فادي إبراهيم: فتى الشاشة الوسيم

بينما عبر الفنان جوزيف عطية، عن حزنه لوفاة فادي إبراهيم بكلمات مؤثرة، قائلا: «فادي إبراهيم نجم شاشتنا وقلوبنا.. فنان في عطائه العظيم كبير في إنسانيته.. الرحمة على روحك»، ومن جانبه قال الإعلامي اللبناني زاهي وهبي: «نجم الدراما اللبنانية وعلامتها الفارقة، فتى الشاشة الوسيم وصانع اللحظات المدهشة، الضاحك أبدا.. فادي إبراهيم وداعا، له الرحمة والمغفرة ولأسرته ومحبيه أحرّ العزاء».

وقالت الفنانة نيكول سابا عن الأزمة الصحية لفادي إبراهيم وصموده في مواجهة الألم، قائلة: «‏الحياة كانت بتلبقلك وكنت إنسان الضحكة ما بتفارق وجهك الجميل حتى بآخر أيامك لأن كان عندك أمل وبتحبّ الحياة..بس هيدي مشيئة ربنا وحكمته»، وأضاف الفنان قصي خولي: «عزائي الشديد لكل أهله ومحبينه وأصدقائه وعزائي للبنان على فقده نجم وممثل من النخبة سطّر في الدراما اللبنانية والعربية من النجاحات والحضور المميز والمختلف الكثير ليُذْكَر ويُحكى عنه، وداعا خيّ الغالي وداعا يا أبو عمر سنفتقدك كثيرا أسكنك الله واسع جناته».

أحلام عن فادي إبراهيم: نجم الدراما اللبنانية والعربية

كما نعت الفنانة الإماراتية أحلام الفنان اللبناني، في تغريدة عبر حسابها على «X»، قائلة: «نجم الدراما اللبنانية والعربية فادي إبراهيم في ذمة الله.. رحمة الله».