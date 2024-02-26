آخر رسالة صوتية للفنان فادي إبراهيم قبل وفاته: يا رب أرجع أحسن من الأول

«يا رب أرجع أحسن من الأول» تلك كانت أمنية الفنان الراحل فادي إبراهيم التي كشف عنها في رسالة صوتية أرسلها لـ«الوطن» قبل وفاته، صباح اليوم الأثنين، بعد معاناته من مضاعفات مرض السكري.

آخر أمنية للفنان فادي إبراهيم

وقال «إبراهيم» في رسالته الصوتية إنَّه يمر بظروف صعبة للغاية، ولكنه يحمد الله على كل شيء، مضيفًا: «أدعو الله بأن أعود أفضل مما كنت، وأن هذه الظروف لا تطول معي».

آخر ساعات في حياة الفنان فادي إبراهيم

وكشف فادي إبراهيم في تصريحات سابقة لـ«الوطن» تفاصيل وضعه الصحي قائلًا: «أجريت جراحتين خلال الأيام الماضية، الأولى كانت لبتر قدمي بعد إصابتي بغرغينة نتيجة مضاعفات مرض السكر، والثانية كانت بتر أصابع قدمي الأخرى، والحمد لله أنا راضي بما تعرضت له».

وتدهورت الحالة الصحية للفنان فادي إبراهيم خلال الأيام القليلة الماضية، ما استلزم نقله إلى غرفة العناية المركزة بإحدى المستشفيات في لبنان، وذلك قبل أن تفيض روحه إلى بارئها، صباح اليوم الأثنين، عن عمر يناهز 67 عامًا.