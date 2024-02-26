آخر ظهور للفنان فادي إبراهيم.. الموت منعه من تحقيق وعده للجمهور

رحل الفنان فادي إبراهيم، عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع طويل مع مرض السكري، نقل على أثره إلى العناية المركزة بأحد مستشفيات لبنان، لتلقي العلاج بعد بتر ساقه، وقبل وفاته تارك إرثًا فنيًا كبيرًا سيظل باقيًا رغم الفراق.

آخر ظهور للفنان فادي إبراهيم

قبل أيام طمأن فادي إبراهيم في آخر ظهور له، الجمهور على حالته الصحية، في إشارة منه إلى عودته قريبًا إلى الشاشة، في أول مقابله له من داخل المستشفى، حيث كان يتلقى العلاج، وفقًا لما أشارت إليه إذاعة النجوم اللبناني، عبر حسابها الرسمي على «فيسبوك».

«أنا الحمدلله في تحسن مستمر، وإن شاء الله يحبوا يلّي بدن يشوفوه»، وكانت هذه آخر كلمات الفنان فادي إبراهيم قبل رحيله، طمأن فيها الجمهور على حالته الصحية، مشيرًا إلى أنه سوف يعود قريبا إلى الشاشة، لأنه يتلقى عروضا تمثيلية كثيرة، لا تتطلب منه استخدام كامل أعضاء جسمه، وفقًا لآخر لقاء مع إذاعة النجوم اللبنانية.

وكان «فادي»، قد أشار عبر لقاء إذاعي، إلى أن وضعه الصحي جيد، لكن موعد خروجه من المستشفى ليس واضحا، وفي حال حدوث ذلك، يتطلب الوضع إجراء تمارين رياضية وعلاجات فيزيائية كثيرة، إلا أن القدر لم يمهله بعض الوقت، ليرحل قبل أن ينفذ وعده للجمهور برؤيته في أعمال فنية أخرى.

وفاة الفنان فادي إبراهيم

رحل الفنان اللبناني فادي إبراهيم صباح اليوم، عن عمر ناهز 67 عاما، بعد تدهور حالته الصحية بشكل كبير منذ بتر قدمه، بسبب مضاعفات مرض السكري، إذ قضى الفترة الماضية في العناية المركزة بأحد المستشفيات اللبنانية.