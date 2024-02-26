وزير التعليم يشدد على حصر الغياب يوميا في جميع المراحل التعليمية

عقد الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماعًا، اليوم، مع قيادات التربية والتعليم ومديرى الإدارات التعليمية بالمحافظة؛ لمتابعة العملية التعليمية واستعراض الإجراءات المتعلقة بانضباط وانتظام الفصل الدراسى الثاني للعام الدراسي.

مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني

وشدد الوزير على مواصلة تفعيل الغياب الإلكتروني، وحصر الغياب يوميًا بالمراحل التعليمية المختلفة، وخاصة المرحلة الإعدادية والثانوية، مؤكدًا العمل على جذب الطلاب للمدرسة في إطار الإجراءات المختلفة التي اتخذتها الوزارة، وموجهًا القائمين على المتابعة بالوزارة والمديريات بمتابعة المدارس خلال اليوم الدراسي لضمان ضبط العملية التعليمية داخل المدارس.

وأكد حجازي على ضرورة تعريف الطلاب بالمواد التعليمية والتدريبية التي أتاحتها الوزارة على موقعها الالكتروني مجانا للطلاب، بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسي وتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور.

وأكد الوزير على دور إدارة الدعم والتواصل بالوزارة، في متابعة هذه الإجراءات وإيصال كل المعلومات عنها للطلاب بالمدارس، مشيرا إلى أن إدارة الدعم والتواصل عقدت 16 ندوة خلال أقل من شهر بمختلف الادارات التعليمية بالمحافظة للتعريف بالمواد التعليمية والتدريبية للطلاب، وتوضيح كل مميزات هذه المواد وقياس ردود الأفعال حولها؛ وذلك من أجل التطوير والتحديث المستمر، مشيرا إلى أهمية الالتزام بممارسة الأنشطة من خلال تطبيق اليوم الرياضي والثقافي والفني والذي يعمل على جذب الطلاب للمدارس، واكتشاف الموهوبين.

مجموعات الدعم المدرسي

ووجه الوزير بمواصلة تنفيذ مجموعات الدعم المدرسي في المحافظة، من خلال اختيار أفضل المعلمين الأكفاء المتميزين بكل إدارة تعليمية، واختيار أفضل مدارس بكل إدارة تعليمية تضم مدرجًا أو مسرحًا كقاعة تتناسب مع تلقي الطلاب للمجموعات.

وأشار الوزير إلى أن هناك نماذج ناجحة فى التعليم المصري، ومن بينها نموذج المدارس الرسمية الدولية IPS، والتي تقدم خدمة تعليمية متميزة، بتكلفة مناسبة، وكذلك مدارس مصر المتكاملة لغات EILS، والتي جرى افتتاح 4 مدارس منها، مشيرًا إلى أن الوزارة تستهدف التوسع في هذه النماذج التعليمية بمختلف المحافظات، والتي تضم معامل للغات، وتعتمد على الأنشطة كالتوكاتسو، والمهارات الحياتية والتعامل مع الأقران، والمشروعات البحثية.