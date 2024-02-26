«التعليم»: فرصة أخرى لمن لم يجتاز تدريبات الدفعة الأولى بـ«30 ألف معلم»

استعرض الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خدمات الوزارة عبر منصاتها المختلفة، حيث جرت الاستعانة بأفضل المدرسين على مستوى الجمهورية في مجموعة قنوات مدرستنا لشرح الدروس والمناهج التعليمية، وإتاحتها على قنوات يوتيوب، موجهًا باستغلال فترات المشاهدة وإعلان جداولها داخل المدرسة لتعظيم استفادة الطلاب منها.

اختيار المعلمين الأكفاء

وأكد وزير التعليم خلال اجتماعه مع قيادات التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية في الدقهلية لمتابعة العملية التعليمية، الاهتمام بتطوير المدارس من خلال اختيار المعلمين الأكفاء، والبنية التحتية المناسبة، والتأكيد على التواصل مع أولياء الأمور، وتفعيل الأنشطة التعليمية، وأداء الطلاب الأكاديمي داخل المدرسة.

كما وجّه الوزير مديري الإدارات التعليمية بالمحافظة بتقديم الدعم لمديري المدارس الجدد في إطار المبادرة الرئاسية «1000 مدير مدرسة»، ونقل الخبرات إليهم ومتابعتهم بشكل متواصل.

منح فرصة أخرى للمعلمين

وتطرق الوزير إلى مسابقة 30 ألف معلم، واطمأن على تسكين الدفعة الأولى في المحافظة واستقرارها، مؤكدًا أنّ النهوض بالعملية التعليمية يتحقق بمعلمين على درجة عالية من التفتح والقدرة على الإدارة والتفهم، وامتلاك المهارات التي تؤهلهم للتدريس، وسيتم منح فرصة أخرى للمعلمين الذين لم يجتازوا التدريبات من الدفعة الأولى، لإعادة اجتياز التدريب، مع معلمى الدفعة الثانية.