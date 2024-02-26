«التعليم»: فتح باب حجز برامج الحصول على «شهادة الترقي» للمعلمين

أعلنت الأكاديمية المهنية للمعلمين، فتح باب حجز برامج التنمية المهنية الرقمية للحصول على شهادة الصلاحية اللازمة 2023-2024 للترقي، لأعضاء هيئة التعليم الذين أتموا ملف الإنجاز الإلكتروني على صفحة كادر المعلم بموقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

شهادة الصلاحية لترقي المعلمين

وأكدت الأكاديمية المهنية للمعلمين أنّ التسجيل للحجز لبرامج التنمية للحصول على شهادة الصلاحية على المنصة يبدأ يوم الخميس المقبل على المنصة، تعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع حتى تاريخ انتهاء البرنامج المسجل لكل مستهدف على المنصة، على أن يقوم المعلم بالخطوات التالية على الموقع:-

- الدخول علي صفحة البحث من خلال الإعلان على الموقع.

- كتابة كود المعلم في نص البحث؛ للتأكد من استهداف المعلم لهذه المرحلة من الترقي.

- في حالة استهداف المعلم يقوم بمليء باقي البيانات الأساسية المطلوبة في النموذج وبالأخص (رقم الموبايل الشخصي للمعلم - البريد الإلكتروني - الرقم القومي) مع التأكيد على صحة تلك البيانات، ومراجعتها قبل الانتقال للصفحة التالية.

- استكمال حساب المعلم على المنصة بكتابة الرقم القومي المسجل بالنموذج السابق والتأكيد عليه.

- يقوم المعلم بتسجيل الدخول على حسابه على المنصة باستخدام كود المعلم والرقم القومي.

- في صفحة المعلم على المنصة تظهر البرنامج الرقمي المرشح لها.. المعلم طبقا للمسمى الحالي للمعلم.

- يقوم المعلم بالحصول على كود فوري ويظهر على الشاشة ويتم إرسال رسالة نصية به على رقم الموبيل الشخصي المسجل في نموذج البيانات الأساسية ويمكنه الدفع بالطرق التالية:

- عن طريق الفيزا.

- عن طريق ماكينات فوري المنتشرة على مستوى الجمهورية.

- يقوم المعلم بتصفح المادة العلمية للبرنامج الرقمي بعد الدفع على فوري بعرض المادة المعرفية للحقيبة في التاريخ المحدد للدورة بداية بالإجابة على الاختبار القبلي.

- بعد الاختبار القبلي تظهر محاور الحقيبة الرقمية وهي عبارة عن 3 محاور كل منها به مصادر معرفية متنوعة.

- بعد انتهاء المعلم من كل محور لا ينتقل من محور إلى الآخر إلا بعد اجتياز الأسئلة المحددة بعد نهاية الاطلاع على المادة المعرفية لكل محور.

- بعد الانتهاء من الثلاث محاور للبرنامج الرقمي يتم فتح الاختبار البعدي.

- في حالة الاجتياز يتم ظهور إفادة باتمام البرنامج الرقمي للترقي، وفي حالة عدم الاجتياز يتم فتح محاولة أخرى للمعلم.