أسواق الخشب تنتعش مع دخول الموسم.. و«الشعبة»: الطلب مرتفع

تشهد سوق الأخشاب اهتماما كبيرا سواء من جانب المواطنين أو التجار، حيث تختلف الأسعار وفقا للنوع والجودة والكمية المطلوبة ويعتبر خشب الموسكي والأرو والزان والموجنة الأكثر طلبا في الأسواق.

تعدد أنواع وأسعار الخشب بالأسواق

وفي جولة لـ«الوطن» بمنطقة الغورية، قال تجار وأعضاء الغرف التجارية إن اهتمام المواطنين بأنواع وأسعار الأخشاب مستمر طوال العام ولكنه يزداد في فصل الصيف، حيث إن هناك أنواعا معينة من الأخشاب يكثر الطلب على شرائها واستخدامها من جانب المواطنين سواء في صناعة الأثاث أو تركيب الباركيه.

وقال الحاج صابر جعفر أحد تجار الخشب، إن هناك أنواعا عديدة من الأخشاب متوفرة في الأسواق، حيث يعد لكل نوع استخداماته الخاصة به والأسعار تتحدد وفقا للنوع والجودة وما يطلبه المواطن، بالإضافة إلى أن هناك الكثير من المواطنين لا يعرفون شيئا عن الأنواع والاستخدامات الصحيحة، ما يدفعهم إلى اللجوء لأحد المقاولين أو ذوي الخبرة في مجال الأخشاب.

وأضاف صابر أن إقبال المواطنين على شراء الخشب مستمر طوال العام ولكنه يزداد مع دخول فصل الصيف، نظرا لاعتدال الطقس، ما يشجع العديد من المواطنين في بدء أو استكمال تشطيب منشآتهم.

وأكد أحد تجار الخشب أن جودة الأخشاب تختلف من نوع إلى الآخر وأكثر الأخشاب انتشارا في الأسواق الخشب الزان والخشب الموسكي والخشب الآرو والخشب السويد والخشب الروسي والخشب العزيزي والخشب الماهوجني، بالإضافة إلى الخشب البياض والخشب الكونتر والخشب التيك وخشب البلوط.

وأوضح صابر جعفر أن سعر طن الخشب الزان 13,700 جنيه وطن الخشب الأبيض 9100 جنيه وسعر لوح الخشب الكونتر المستخدم في صناعة الموبيليا 950 جنيها، بينما يبلغ سعر متر خشب التيك 28 ألف جنيه وسعر متر الخشب البياض 4200 جنيه.

أنواع الخشب الأكثر طلبا في الأسواق

ومن جانبه، قال محسن التاجوري، نائب رئيس شعبة المستوردين باتحاد الغرف التجارية، في تصريح لـ«الوطن»، إن هناك أنواعا عديدة من الأخشاب منها الزان والموجنة والموسكي والأرو، حيث تختلف الأسعار وفقا لكل نوع وأكثر الأنواع يزداد الطلب عليها خشب الموسكي لأنه يدخل في صناعة الموبيليا والمعمار وتتراوح أسعاره بين 12,000 و13,000 جنيه، مضيفا أنه يأمل في استقرار الأسعار الفترة المقبلة.