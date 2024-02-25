مستوحاة من مسلسل حق عرب.. تعرف على أفضل أنواع الأخشاب

ينتظر عشاق ومتابعو الفنان أحمد العوضي عرض مسلسل «حق عرب» الذي يكون من بطولته ويجسد من خلاله شخصية تاجر خشب، فهو يعرض على إحدى شاشات الشركة المتحدة في رمضان المقبل.

ونتيجة لذلك نستعرض في هذا التقرير أفضل أنواع الأخشاب المنزلية من وحي المسلسل والتي جاءت منها الخشب الصلب الذي يتميز بأنه يكون أكثر قوة وتحملا، بالإضافة إلى عدم تأثره بالحرارة والرطوبة، وذلك لأن يتم استخراجه من الأشجار التي تكون ذات الأوراق العريضة، وهو يُعتبر من أغلى أنواع الأخشاب، كما أنه أكثرهم صعوبة في التصنيع، إذ يتم استخدامه في الديكور وصناعة الأثاث.

أفضل أنواع الأخشاب

خشب الأبلكاش من ضمن أفضل أنواع الأخشاب، حيث يتميز بأنه يكون متماسكا بشكل كبير، وله قدرة عالية على مقاومة المياه، حيث يتم صناعته باستخدام شرائح رقيقة من القشور الخشبية، من خلال وضع الشرائح بالترتيب طبقة تلو الأخرى في اتجاهات متعاكسة الألياف وفقا لما ذكرته موقع «bayut» للأساس المنزلي.

وجاءت من ضمن أفضل أنواع الأخشاب، هو خشب الهاردبورد، حيث يعد من أقوى أنواع الأخشاب في الديكور بالرغم من سمك ألواحه، فهو يتشابه مع ألواح خشب الفايبر، ولكن يتم ضغطه تحت تأثير درجات حرارة أعلى وقوة أكبر كي يصبح أكثر كثافة ومتانة، بالإضافة إلى أن يكون سطحه ناعمًا، بينما يكون الآخر خشنا.

لم تقتصر أفضل أنواع الأخشاب عند هذا الحد، ولكن جاءت من ضمنها الأخشاب الصناعية التي يكون لها خصائص عدة منها مقاومة للحشرات، تكون خالية من الشقوق من الممكن غسلها بالمياه والصابون ولا تحتاج إلى صنفرة أو إعادة تلميع أو دهانات.

أحداث المسلسل

وتدور أحداث مسلسل «حق عرب» في إطار اجتماعي تشويقي رومانسي، حول العديد من الصراعات والمشكلات التي يواجهها بطل العمل، الفنان أحمد العوضي بجانب مشاركة العديد من الفنانين وهم وفاء عامر، رياض الخولي، سلوى عثمان، دنيا المصري، وليد فواز، أحمد عبدالله محمود وآخرين، من إخراج إسماعيل فاروق، وتأليف محمود حمدان.