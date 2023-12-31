«البترول»:  350 ملايين يورو تكلفة مشروع إنتاج الأخشاب من قش الأرز

أكد المهندس طارق الملا وزير البترول، أن مشروع إنتاج الألواح الخشبية متوسطة الكثافة من قش الأرز بمدينة إدكو من المشروعات الخضراء ذات المردود الاقتصادي والبيئي الفعال في آن واحد مما يعظم من قيمته وأثره، حيث يأتي في إطار إيمان قطاع البترول بأهمية تنفيذ مشروعات خضراء وتدعم بقوة البعد البيئي، بالإضافة إلى المردود الاقتصادي من خلال المساهمة في توفير منتجات محلية الصنع ذات قيمة مضافة مرتفعة واحلال جانب من الواردات.

وشهد الوزير عرضا توضيحيا من المهندس أحمد بركة رئيس الشركة المصرية لتكنولوجيا الأخشاب (ووتك)، استعرض فيه موقف تقدم الأعمال للمشروع و الخطوات الجارية لاستكمال مراحله النهائية استعدادا لبدء الإنتاج التجريبي.

تكلفة المشروع 350 ملايين يورو

ويشار إلى أن المشروع المقام بمدينة إدكو بالبحيرة بتكلفة حوالي 350 ملايين يورو، يعد أحد أهم المشروعات من الناحية البيئية والاجتماعية والاقتصادية، حيث سيساهم في الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون الناتجة عن حرق قش الأرز خلال موسم الحصاد.

ويعمل كذلك على تعظيم الاستفادة من المخلفات الزراعية متمثلة في قش الأرز واستخدامه كمادة خام رئيسية لإنتاج منتج ذو قيمة مضافة مرتفعة مثل الألواح الخشبية متوسطة الكثافة، التي ستقوم بسد جانب كبير من الاحتياجات المحلية وإحلال نسبة كبيرة من الواردات من هذا المنتج وتوفير النقد الأجنبي ووضع مصر على خريطة المنافسة العالمية في تصنيع أخشاب MDF.