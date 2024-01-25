نجار الغلابة.. «عم أحمد» تغلب على إعاقته واحترف تدوير الأخشاب بالغردقة

تعرض «عم أحمد» لحادث سيارة منذ 10 سنوات، تسبب في فقد إحدى ذراعيه، لكن هذا لم يمنعه من استكمال مشواره حيث رفض أحمد الاستسلام لمصابه وقرر تعلم حرفة للإنفاق على زوجته وبناته الخمس، ومن هنا بدأ رحلته مع النجارة التي قرر تعلمها، واتقن حرفته الجديدة، والعمل على ماكنية تقطيع الخشب بيد واحدة واستعمال المنشار الكهربائي كأحسن نجار محترف.

بيشتغل نجار بايد واحدة

وخلال تصريحاته لـ«الوطن» قال عم أحمد، إن لديه زوجة و خمس بنات في مراحل التعليم المختلفة، وكان هذا سببا في إبداع وإتقان العمل بذراع واحدة للإنفاق على أسرته، مؤكدا: «مينفعش أعيش من غير شغل».

فقد ذراعه في حادث سيارة

وقال «عم أحمد» إنه كان يعمل سائقا وتعرض لحادث إثر انقلاب سيارة منذ أكثر من 10 سنوات أدى إلى بتر ذراعه الأيسر، إلا أنه لم يستسلم للواقع رغم كونه في العقد السادس من العمر، وكان عليه أن يبحث عن عمل، فتعلم حرفة النجارة وبدأ في إعادة تصنيع الخشب المستعمل وعمل أثاث به وأصبح لديه زبائن من متوسطي الدخل، حتى ذاع صيته في الغردقة.

«ربنا بيرزق بس الناس تسعى»

وقال عم مصطفى: «مفيش إنسان ينفع يعيش من غير شغل، ربنا بيرزق بشرط السعي وبذل الجهد، واللي حصلي دا قضاء وقدر والحمد لله أنا راضي عن نصيبي وما كتبه الله».