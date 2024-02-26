السوق الموازية للدولار تقترب من الرسمية.. خبير يكشف الأسباب

شهدت السوق الموازية للدولار خلال الفترة الأخيرة، هبوطًا حادًا أمام الجنيه المصري، مع وجود مؤشرات قوية بأن هذا الهبوط سيستمر إلى أن يقترب من السعر الرسمي، حيث أن السعر في السوق الموازية لا يعكس السعر الحقيقي والعادل للدولار مقابل الجنيه، وفقاً لما أكد السيد خضر، الخبير الاقتصادي.

تراجع الدولار في السوق الموازية

وأكد الخبير الاقتصادي، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هبوط الدولار جاء نتيجة لما قامت به الدولة من إجراءات في الفتر الماضية، وكان آخرها توقيع عقود صفقة راس الحكمة، والتي وصفها بأنها «كانت القشة التي قصمت ظهر البعير»، في إشارة إلى السوق الموازية للدولار.

وتابع «خضر» قائلاً إن «ضخ الاستثمارات في رأس الحكمة، وتدفق العملة الصعبة، ساهم بشكل كبير فى خلق أزمة لدى تجار السوق الموازية، وبالتالي أدت إلى انخفاض الدولار إلى أقل من 50 جنيهاً».

تأثير «الصفقة الكبرى» على سوق الذهب

وأضاف أن صفقة رأس الحكمة كان لها مردود كبير على انخفاض أسعار الذهب، ومن المتوقع حدوث تراجع كبير خلال المرحلة المقبلة، بالإضافة إلى الإجراءات التي قامت بها الدولة لجذب الاستثمارات، وتهيئة بيئة عمل جاذبة للمستثمرين العرب والأجانب.

وأكد أن هذه الاستثمارات تسهم في تعزيز الاقتصاد، وتحسين الإنتاجية، وتوفير المزيد من السلع على المدى الطويل، وهذا يؤدي إلى انخفاض الأسعار.

ووقعت الحكومة المصرية، يوم الجمعة الماضي، أكبر صفقة استثمارية، بالشراكة مع الأمارت العربية المتحدة، لتطوير منطقة رأس الحكمة، ويتضمن المشروع استثمار أجنبى مباشر بقيمة 35 مليار دولار خلال شهرين، منهم الدفعة الأولى 15 مليار دولار، والثانية 25 مليار دولار، وسيكون للدولة المصرية 35%؜ من أرباح المشروع.