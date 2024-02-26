محافظ الشرقية يتفقد معرض أهلا رمضان لمتابعة توافر السلع بالحسينية 

تفقد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية اليوم، معرض أهلا رمضان المقام بجوار مجلس المدينة، للاطمئنان على وجود جميع أنواع السلع، والتأكد من جودتها، وانخفاض أسعارها عن السوق، بنسب تتراوح بين 15 إلى 20%.

والتقى المحافظ بالمواطنين، واطمأن منهم على أسعار السلع المعروضة، مشددا على ضرورة تزويد المعرض بكميات كبيرة من منتجات اللحوم الطازجة والمجمدة والألبان وياميش رمضان.

متابعة أعمال الإنشاء

وخلال جولته بمركز الحسينية، حرص محافظ الشرقية على متابعة أعمال الإنشاء الجارية بمبنى مجلس مدينة الحسينية الجديدة المُقام على مساحة 840م، مكون من 5 طوابق، وبتكلفة مالية 16 مليون جنيه، بمعرفة مديرية الإسكان بالشرقية.

وشدد المحافظ على رئيس المركز، بمتابعة الشركة المنفذة، وتكثيف ورديات العمل، لسرعة الانتهاء من كل الأعمال، ودخوله الخدمة الفعلية، طبقا للجدول الزمني المحدد، وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

الوقوف على مستوى الخدمات الصحية

فاجأ الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية العاملين بوحدة طب أسرة عليوة التابعة لإدارة الحسينية الصحية، للوقوف على مستوى الخدمات الصحية والعلاجية المقدمة للمرضى وللمترددين على الوحدة، والتأكد من التزام الأطباء وهيئة التمريض بالنوبتجيات الصباحية ومواعيد العمل الرسمية.