بتخفيضات 30%.. أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024 بمدينة المنصورة

قدمت محافظة الدقهلية تخفيضات كبرى على أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024 في مدينة المنصورة، خاصة السلع الأساسية منها بتخفيضات أقل من الأسعار المتداولة في السوق، لتلبية الاحتياجات من السلع الغذائية.

أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024 بمدينة المنصور

وعن أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024 بمدينة المنصورة، أوضح السيد دايرة وكيل وزارة التموين بالدقهلية لـ«الوطن» أنه تم ضخ كميات كبيرة من السكر بسعر 27 جنيها للكيلو، وكذلك تخفيضات كبيرة على زيت الطعام وصلت إلى 35% حيث انخفض سعر لتر الزيت داخل المعرض إلى 70 جنيها.

وجاءت أسعار السلع في معرض أهلا رمضان 2024 بمدينة المنصورة كما يلي:

دقيق فاخر 27 جنيها.

الشاي 55 بدلا من 65 جنيها.

عرض زيت 2.4 لتر بسعر 192 جنيها بدلا من 200.

قائمة أسعار اللحوم البقري الطازجة بمعرض أهلا رمضان بمدينة المنصورة

لحمة أمامي 295 جنيها.

لحمة خلفي 295 جنيها.

لحمة مفروم 295 جنيها كبدة وكلاوي وقلب.

لحمة ضاني بلدي 295 جنيها.

أسعار ياميش رمضان في معارض أهلا رمضان بالدقهلية:

- زبيب مصري 100 جنيه.

- بلح جاف لشنطة رمضان 20 جنيها.

- جوز هند 1 كيلو 150 جنيهًا.

- قمر الدين 400 جم 65 جنيهًا.

- تين مجفف 100 جنيه.

- مشمشية 430 جنيهًا.

- قراصيا 325 جنيهًا.

- عجوة 40 جنيهًا

تخفيضات على السلع الغذائية

وأكد وكيل وزارة التموين، أنه يتم طرح الخضروات والفواكه الطازجة، بتخفيضات من 25% إلى 30% بهدف الوقوف بجانب المواطنين في ظل ارتفاع الأسعار بسبب الأزمة الاقتصادية العالمية.

أماكن معرض أهلا رمضان بالمنصورة

وأضاف وكيل وزارة التموين بمحافظة الدقهلية، أن معارض أهلا رمضان في مدينة المنصورة جاءت كالآتي:

- معرض في حي شرق المنصورة بشارع الجيش.

- معرض في حي غرب المنصورة بشارع عبد السلام عارف.