ضبط 34 قضية اتجار بالعملة بقيمة 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة
كتب:
محمد بركات
04:36 م | الإثنين 26 فبراير 2024
وزارة الداخلية
أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.
وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 34 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.