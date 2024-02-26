رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

ضبط 34 قضية اتجار بالعملة بقيمة 15 مليون جنيه خلال 24 ساعة

كتب:

 محمد بركات
04:36 م | الإثنين 26 فبراير 2024
وزارة الداخلية

وزارة الداخلية

أعلنت وزارة الداخلية استمرار الضربات الأمنية لجرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات عن طريق إخفائها عن التداول والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفية، وما تمثله من تداعيات سلبية على الاقتصاد القومي للبلاد.

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن خلال 24 ساعة عن ضبط 34 قضية اتجار في العملات الأجنبية المختلفة بقيمة مالية قرابة (15مليون جنيه)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

اقرأ المزيد:

«الداخلية»: ضبط 6 متهمين بغسل 100 مليون جنيه في جنوب سيناء

رصف الشوارع الداخلية بالعريش استعدادا لاحتفالات عيد سيناء

لاجئ فلسطيني من غزة يقاضي وزارة الداخلية البريطانية.. لسبب غريب

وزير الداخلية يصل تونس للمشاركة في أعمال الدورة الـ41 لمجلس وزراء الداخلية العرب

«الداخلية»: تحرير 185 مخالفة لمحلات خالفت قرار الغلق
بقلم  محمد بركات