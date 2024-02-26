إمساكية رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ.. اعرف مواقيت الصلاة وموعد السحور

أعلنت الهيئة العامة المصرية للمساحة، إمساكية رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ، وذلك قُبيل أيام قليلة من انطلاق الشهر المبارك، فيما تضمنت الإمساكية مواقيت الصلاة، وموعد السحور والإفطار.

إمساكية شهر رمضان 2024 في محافظة كفر الشيخ

وتستعرض «الوطن» في السطور التالية، كل ما تريد معرفته عن إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر بما في ذلك محافظة كفر الشيخ، ومواقيت الصلاة في رمضان.

إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر

وتضمنت إمساكية شهر رمضان 2024 في مصر، نحو 78 محافظة ومدينة، منها 27 محافظة و51 مدينة تشمل كافة المدن الجديدة، وبعض المدن القديمة، وفقًا للهيئة العامة المصرية للمساحة.

مواقيت الصلاة في رمضان 2024

وتأتي مواقيت الصلاة في رمضان 2024، في محافظة كفر الشيخ، وتحديدًا أول أيام شهر الصوم الموافق 11 مارس المُقبل، كالآتي:

- يبلغ عدد ساعات الصوم أول أيام رمضان نحو 13:38 ساعة.

- يبدأ السحور في تمام الساعة 2:24 بعد منتصف الليل.

- يبدأ الإمساك في تمام الساعة 4:24 فجرًا.

- موعد أذان الفجر أول يوم رمضان 2024.. 4:44 فجرًا.

- موعد الشروق أول أيام رمضان 2024.. 6:11 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر أول أيام رمضان.. 12:06 ظهرًا.

- موعد صلاة العصر أول أيام رمضان.. 3:29 عصرًا.

- موعد أذان المغرب أول أيام رمضان والإفطار.. 6:02 مساءً.

- موعد أذان العشاء أول أيام رمضان.. 7:20 مساءً.

عدد ساعات الصوم في رمضان 2024 بكفر الشيخ

ويتراوح عدد ساعات الصوم في شهر رمضان 2024 بكفر الشيخ، ما بين 13:38 وحتى 14:37 ساعة، إذ يزداد تدريجيًا بمعدل دقيقة إلى دقيقتين يوميًا، حتى يصل إلى أطول يوم صيام في شهر رمضان 2024، وهو آخر أيام الصيام الموافق يوم وقفة عيد الفطر المبارك، وتحديدًا يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، ويبلغ عدد ساعات الصوم فيه 14 ساعة و37 دقيقة.