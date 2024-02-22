«المصريين الأحرار»: الصفقة الاستثمارية الكبرى سيكون لها آثار إيجابية على المواطن

قال النائب الدكتور عصام خليل، عضو مجلس الشيوخ، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما صدر عن مجلس الوزراء بشأن إتمام صفقة استثمارية أجنبية كبرى، بشراكة مع كيانات كبرى، سيكون لها آثارها الإيجابية على المواطن المصري وتعزز من قيمة العملة المحلية وتحد من أزمة ارتفاع الأسعار.

مصر قوة عظمى لاجتيازها التحديات

وأضاف «خليل» في بيان، أن تلك الخطوة الجادة والتي قد تحمل تفاصيلها مزيدًا من الخير هي واحدة من نتاج استراتيجية رئاسية بدأت بالقضاء على الإرهاب ورسم خارطة حقيقية مؤهلة لشراكة مصر كيانات كبرى وذلك بإنشاء بنية تحتية قوية وقوانين ونظم بسيطة لتحفيز الاستثمار؛ وبذلك يتوافر العملة الاجنبية وتفتح أبواب العمالة والقطاع الخاص.

وأشار إلى أن حديث مجلس الوزراء عن صفقة ضخمة وشراكة قوية مع كيانات ضخمة تنعكس إيجابيًا في تحفيز آخرين للاستثمار في الدولة المصرية، وأيضا يعطي قوة في التفاوض والحديث مع صندوق النقد الدولي، بالإضافة للانعكاسات الإيجابية على الدولة المصرية على كافة الأصعدة.

اتفاقيات شراكة اقتصادية ضخمة

واستطرد: «عقد اتفاقيات شراكة اقتصادية ضخمة تأتي بعد أداء رائع أمام المحكمة الدولية من الجانب المصري ويرسم صورة مصر باعتبارها قوة عظمى لأن مقياس الدول العظمى ليس بما تملك من أموال واحتياطي فحسب بينما أن تجتاز كافة التحديات وتعمل في تناغم وتكامل على كافة الأصعدة للعبور إلى بر الأمان ويرجع الفضل للرئيس ربان السفينة؛ وللمواطن الذي يحمل متاعب سنوات عديدة سيكون حصيلة الانتظار رخاء للبلاد».

وأكد أن الاتفاقية المعلنة من الحكومة تساهم في فتح مجالات إنتاجية مما يساهم في رفع الناتج المحلي ويزيد فرص العمل ويحد من البطالة ويضبط الميزان التجاري ويحد من العجز ويضبط سعر الصرف في السوق الموازية، ويرفع قيمة الاحتياطي النقدي المصري.