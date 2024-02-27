خطر داهم.. نوع من البصل قد يسبب التسمم ويهدد صحتك

يعدّ البصل من المكونات الأساسية في الطبخ، ولا غنى عنه في العديد من الوصفات، ولكن، ما لا يعرفه الكثيرون هو أنّ شراء البصل يجب أن يتمّ باتباع معايير صحية محددة، لضمان سلامته وعدم تأثيره سلبًا على الصحة، بل أنّ هناك نوعًا من البصل يجب عدم شرائه مطلقًا، والتخلص منه دون تناوله.

احذر شراء هذا النوع من البصل

يحذر الخبراء من شراء البصل الذي نجد عليه بعض العلامات السوداء أو العفن أو البقع بأشكالها، ويكون ملمسه غير متماسك ورائحته نفاذة، لأنه غير صالح للاستخدام، لوجود فطريات به تدمر الصحة.

ووفقًا لمحمد السيد عفيفي، أخصائي التغذية العلاجية بالمعهد القومي للتغذية، خلال حديثه لـ«الوطن»، فأن نوع البصل الذي يبدو عليه ما يشبه الفحم يجب عدم استعماله.

يقول «عفيفي»: «البصل سهل يكتسب الفطريات، لأنه رخو وقشرته خفيفة، عشان كده لازم الاهتمام عند شرائه، وأي علامة غير صالحة، تعني أنه بيأثر على الصحة، وبيدمر الجهاز الهضمي وبيسبب التسمم».

الطريقة الصحيحة لشراء البصل

يشير محمود الرشيدي، المهندس الزراعي، في حديثه لـ«الوطن»، إلى أنّ الطريقة السليمة لشراء بصل مضمون تتمثل في التالي:

- الابتعاد عن البصل الذي به شقوق.

- الابتعاد عن البصل الذي يحوي على العفن الأسود.

- يكون صلبا ومتينا.

- شراء البصل غير محتوي على بقعة رطبة.

- تجنب شراء البصل المنبت بالبراعم التالفة.

الطريقة الصحيحة لتخزين البصل

وحتى لا يفسد البصل عند التخزين، وفقًا للشيف نجلاء الشرشابي، فأنّ الطريقة الصحيحة كالتالي:

- ضعي البصل في مكان جاف وبعيد عن الرطوبة.

- تقشير حبات البصل.

- فرمه في الخلاط الكهربائي أو تقطيعه أو صحيح كما هو مع تغليفه.

- تخزينه بشكل صحيح طازجًا يبقيه من 6 إلى 8 أسابيع.