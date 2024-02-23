ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأحمر؟.. فوائد مذهلة

البصل من المواد الغذائية الضرورية في كل منزل، يتميز بألوانه المختلفة والتي يعد من أبرزها البصل الأحمر، له العديد من الفوائد المذهلة على صحة الإنسان، إذ يستخدم في كثير من الأطعمة وبفضل استخدامه في النظام الغذائي اليومي، وهو ما جعل الجميع يتسائلون عن ماذا يحدث للجسم عند تناول البصل الأحمر؟.

فوائد البصل الأحمر

يعد البصل الأحمر، من المواد الغذائية الغنية بفيتامين سي، ويساعد على تقوية مناعة الجسم، وإنتاج خلايا الدم البيضاء التي تدافع عن الجسم ضد البكتيريا والفيروسات، كما أنه ضروريًا للوقاية من الأمراض الشائعة مثل البرد والإنفلونزا، وفقا لما نشره موقع «health line».

ووفقًا للعديد من الأبحاث التي أجريت حول فوائد البصل، بينت أنه يساعد في تقليل عوامل خطر الإصابة بأمراض القلب، مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع مستويات الدهون الثلاثية والالتهابات، وذلك لأنه غني بـ«الأنثوسيانين»، كما أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة، وهى تحمي الجسم من الشقوق الحرة التي قد تكون مسببة للسرطان وللالتهاب جدرالأوعية الدموية.

ماذا يحدث لجسمك عند تناول البصل الأحمر؟

وقال الدكتور محمد الحوفي، استشاري التغذية العلاجية، خلال حديثه لـ«الوطن»، إن البصل الأحمر يحمي الجسم من الإصابة بالسرطانات وأمراض القلب، فضلًا عن أنه يُقلل من الكوليسترول الضار، كما أنه مفيد للغاية لمرضى السكر، لأنه يقلل من ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وأضاف أن البصل الأحمر، يحسن من صحة الفم أيضًا، لاحتوائه على مركبات مضادة للبكتيريا التي تعيش في الفم عن طريق تسوس الأسنان، كما أنه يعمل على تنقية الدم وتنظيف الجسم من السموم، ويعتبر ضروري لعملية الهضم السليم والتخلص من الفضلات من الجسم.

يُعزز البصل الأحمر، الألياف التي تعمل على امتصاص العناصر الغذائية وتمنع الأمراض المختلفة مثل الإمساك ومتلازمة القولون العصبي والبواسير، فضلًا عن تعزيز صحة العظام.