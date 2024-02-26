إمساكية رمضان 2024 في البحر الأحمر.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

أعلنت الهيئة العامة للمساحة المصرية، إمساكية رمضان 2024 بمحافظة البحر الأحمر، وموعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، ومواعيد الصلوات الخمس، على مدار الشهر الكريم.

إمساكية رمضان 2024 في البحر الأحمر

وحددت الهيئة العامة للمساحة، موعد الإفطار والسحور في شهر رمضان بمحافظة البحر الأحمر 2024 كالآتي:

- موعد الإفطار: حددت الهيئة العامة للمساحة موعد الإفطار أول أيام شهر رمضان وهو يوم الاثنين الموافق 11 مارس في الساعة 5:51 دقيقة، ويبدأ في الزيادة كل يوم أو يومين؛ ليكون موعد الإفطار آخر يوم في الساعة 6 و6 دقائق مساءً.

- موعد السحور: موعد السحور بداية من فجر يوم الاثنين في الساعة 2 و14دقيقة صباحًا، ويقل الوقت يوميًا على مدار الشهر الكريم، لمدة دقيقة، بينما موعد آخر سحور سيكون يوم الثلاثاء الموافق 9 أبريل الساعة 1 و40 دقيقة صباحًا.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان بالبحر الأحمر

حددت الهيئة ساعات الصيام في َمحافظة البحر الأحمر، في شهر رمضان 2024 كالآتي:

- اليوم الأول يوم الاثنين 11 مارس سيكون عدد ساعات الصيام 13 ساعة و38 دقيقة، ويزيد دقيقتين كل يوم؛ ليكون عدد الساعات الصيام في آخر يوم لشهر رمضان 14 ساعة و34 دقيقة.

موعد الصلاة في محافظة البحر الأحمر في رمضان 2024

جاء موعد الصلاة في شهر رمضان، بمحافظة البحر الأحمر 2024 كالآتي:

- موعد صلاة المغرب أول يوم رمضان الساعة 5 و51 دقيقة، ويزيد كل يومين دقيقة؛ ليكون موعد الصلاة آخر يوم الساعة 6 و6 دقائق.

- موعد صلاة العشاء في أول يوم رمضان الساعة 7 و6 دقائق مساء، ويزيد الوقت لمدة دقيقة؛ ليكون موعد الصلاة آخر يوم الساعة 7 و26 دقيقة.

- موعد صلاة الفجر أول يوم رمضان الساعة 4 و34 دقيقة صباحًا، ويقل الوقت لمدة دقيقة كل يوم أو يومين؛ ليكون آخر يوم الساعة 4 صباحًا.

- موعد صلاة الظهر أول يوم رمضان في البحر الأحمر الساعة 11 و55 دقيقة ظهرًا، ويقل الوقت لمدة دقيقة؛ ليكون موعد آخر صلاة ظهر برمضان الساعة 11 و46 دقيقة.

- موعد صلاة العصر أول يوم رمضان الساعة 3 و18 دقيقة عصرًا، ويكون آخر يوم في رمضان الساعة 3 و18 دقيقة.