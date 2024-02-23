مواعيد حملة «من حقك تنظمي» بمدن البحر الأحمر.. تستمر 4 أيام

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بالبحر الأحمر، برئاسة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، موعد الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بمدن محافظة البحر الأحمر، التي تبدأ غدا السبت وتستمر لمدة 4 أيام

حملة من حقك تنظمي

وأشار الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر في بيان صحفي إلى بدء الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة والصحة الإنجابية من حقك تنظمي غدا السبت، بمدن رأس غارب، وسفاجا والشلاتين بمحافظة البحر الأحمر، خلال الفترة من 24 فبراير إلى 28 فبراير الجاري.

حملة صحة البحر الأحمر

وانتهت أمس فعاليات الحملة التنشيطية لتنظيم الأسرة في مدن الغردقة والقصير ومرسى علم بمحافظة البحر الأحمر، ونجحت الحملة في تقديم خدمات طبية لـ3454 منتفعة، تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر التي استمرت فعاليتها على مدار 5 أيام، لتقديم جميع خدمات ومتابعة الحمل، وكشف السونار، وصرف العلاج مجانا، من خلال جميع عيادات تنظيم الأسرة بالوحدات الثابتة والمتنقلة تحت رعاية اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر.