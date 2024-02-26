تخفيضات تصل إلى 30%.. افتتاح معرض أهلا رمضان في برج العرب بالإسكندرية

افتتح اللواء طه زهير، رئيس مركز برج العرب القديم بالإسكندرية، معرض أهلا رمضان، الذي يضم العديد من الجهات العارضة للسلع الغذائية المختلفة، والمرتبطة بشهر رمضان الكريم، وذلك بحضور محمد العدوي، مدير إدارة تموين برج العرب، والسيد عبد الله، رئيس الرقابة التموينية.

توافر معظم السلع

يشارك بالمعرض، شركة المجمعات الاستهلاكية والعديد من الشركات والسلاسل التجارية والسوبر ماركت للقطاع الخاص، ومزارع قاعدة محمد نجيب للخضروات، وشهد المعرض عرض السلع الغذائية من اللحوم الطازجة والسكر والأرز والزيوت والمكرونات، والزبيب والبلح والسمن واللحوم المجمدة، والدواجن والبلح والتمور والتوابل والعطارة والحلويات والخضار والفاكهة والصابون والمنظفات.

تخفيضات على السلع

وأكد محمود القلش، معاون وكيل الوزارة للإعلام والاتصال السياسي بتموين الإسكندرية لـ«الوطن» أن المعروضات بمعرض أهلا رمضان ببرج العرب، تخضع لأسعار مبادرة رئيس الوزراء لخفض الأسعار، إذ تصل نسبة الخصم إلى 30%، وأهمها السكر والزيت والسلع الأساسية لدعم المواطنين.