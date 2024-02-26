إمساكية رمضان 2024 في المنوفية.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام

كشف الدكتور خالد حسانين، وكيل مديرية الأوقاف بالمنوفية، إمساكية رمضان 2024 في المنوفية، وموعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، وذلك لقرب حلول الشهر المبارك.

إمساكية رمضان 2024 في المنوفية

وقال «حسانين» في تصريحات لـ «الوطن»، أن إمساكية رمضان 2024 في المنوفية، تنص على أنّ بداية أول أيام شهر رمضان الكريم، 11 مارس المقبل وعدد ساعات الصيام 13 ساعة و38 دقيقة.

موعد الإفطار والسحور

وأضاف وكيل مديرية الأوقاف، أن موعد الإفطار في أول أيام الصيام سيكون الساعة 6:2 مساء، بينما موعد الإمساك سيكون في الساعة 4:24، وموعد أذان الفجر سيكون في الساعة 4:44 صباحًا، وستزيد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان لتصل إلى 14 ساعة و35 دقيقة، في آخر أيام الشهر الكريم.

وجاءت مواقيت الصلاة خلال أول أيام شهر رمضان، كالتالي: