إمساكية رمضان 2024 في المنوفية.. موعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام
كتب:
عصام علم الدين
07:51 م | الإثنين 26 فبراير 2024
رؤية هلال رمضان
كشف الدكتور خالد حسانين، وكيل مديرية الأوقاف بالمنوفية، إمساكية رمضان 2024 في المنوفية، وموعد الإفطار والسحور وعدد ساعات الصيام، وذلك لقرب حلول الشهر المبارك.
إمساكية رمضان 2024 في المنوفية
وقال «حسانين» في تصريحات لـ «الوطن»، أن إمساكية رمضان 2024 في المنوفية، تنص على أنّ بداية أول أيام شهر رمضان الكريم، 11 مارس المقبل وعدد ساعات الصيام 13 ساعة و38 دقيقة.
موعد الإفطار والسحور
وأضاف وكيل مديرية الأوقاف، أن موعد الإفطار في أول أيام الصيام سيكون الساعة 6:2 مساء، بينما موعد الإمساك سيكون في الساعة 4:24، وموعد أذان الفجر سيكون في الساعة 4:44 صباحًا، وستزيد عدد ساعات الصيام خلال شهر رمضان لتصل إلى 14 ساعة و35 دقيقة، في آخر أيام الشهر الكريم.
وجاءت مواقيت الصلاة خلال أول أيام شهر رمضان، كالتالي:
- موعد أذان الفجر 4:44 صباحًا.
- موعد أذان الظهر 12:6 مساءً.
- موعد أذان العصر 3:29 مساءً.
- موعد أذان المغرب 6:2 مساءً.
- موعد أذان العشاء 7:19 مساءً.