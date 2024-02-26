مؤسسة «الكاتب» توزع وجبات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية في البحيرة

نفذت مؤسسة «نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع»، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، وجبات غذائية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا داخل مركز شباب مدينة دمنهور، بمحافظة البحيرة.

توزيع 1000 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية

وأشارت سها العطار، مدير إداري بمؤسسة نبيل الكاتب الخيرية، في بيان، إلى توزيع 1000 وجبة غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، والأكثر احتياجًا، بمناسبة قرب حلول شهر رمضان الكريم.

توزيع وجبات غذائية يوميًا في رمضان

وأضافت أنه سيتم خلال شهر رمضان توزيع وجبات غذائية يوميًا على الأسر الأولى بالرعاية، لافتة إلى اختيار الأسر وفقًا لقاعدة بيانات وبحث اجتماعي، للتأكد من مدى استحقاقهم.

يشار إلى أن التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، انطلق في شهر مارس 2022، بعد إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي، عام 2022 عامًا للمجتمع المدني، وما زال التحالف يقدم خدماته إلى المواطنين، انطلاقًا من دوره المجتمعي.