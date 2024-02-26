نشاط مكثف بالكنيسة بالتزامن مع «بدء صوم يونان 2024»

بدأت الكنيسة اليوم، أول أيام صوم يونان 2024، المعروف بين الأقباط بصوم أهل نينوي، ويستمر لمدة ثلاثة أيام، ويختتمه المسيحيين يوم الخميس المقبل.

وسلط المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية الضوء، على نشاط الكنيسة في أول أيام صوم يونان 2024، الذي بدأ اليوم، حيث شهدت إيبارشيات الكرازة المرقسية، نشاط مكثف بالتزامن مع صوم أهل نينوى.

ففي أسيوط، صلى الأنبا يوأنس، أسقف إيبارشية أسيوط والبداري وساحل سليم، القداس الإلهي، في كنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بمدينة أسيوط، وشاركه الأنبا بيمن مطران نقاده وقوص، وعقب صلاة الصلح تمت رسامة اثنين من كهنة الإيبارشية في رتبة القمصية.

وفي إيبارشية شرق السكة الحديد، عقد مجمع كهنة شرق السكة الحديد، اجتماعهم الدوري في كنيسة السيدة العذراء بمهمشة مقر نيافة الأنبا مارتيروس الأسقف العام لكنائس القطاع، وبحضور نيافته.

‏تضمن اللقاء كلمة ألقاها الدكتور أسامة عشم موضوع عن «إدارة الضغوط»، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما ناقش نيافة الأنبا مارتيروس مع الآباء مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وفي إسبانيا، نظمت خدمة «اجتماع الشباب والشابات وإعداد الخدام»، بكنيسة السيدة العذراء والشهيد مار مينا بمدينة برشلونة الإسبانية المؤتمر الأول للشباب تحت عنوان «لاَ تَكُونُ إِلاَّ فَرِحًا»، في الفترة من الخامس عشر وحتى التاسع عشر من فبراير الجاري، وذلك في دير القديس الأنبا شنوده بمدينة ميلانو في إيطاليا، بحضور نيافة الأنبا أنطونيو أسقف ميلانو ورئيس الدير.

وشارك في المؤتمر 43 شابا وشابة من أبناء الكنائس القبطية الأرثوذكسية بأسبانيا.

وفي طما، عقد مجمع كهنة طما، اجتماعهم الدوري في دير القمص يسى ميخائيل، بحضور الأنبا إسحق أسقف الإيبارشية، وبدأ اللقاء بالقداس الإلهي لتذكار السنة السادسة لنياحة مثلث الرحمات نيافة الأنبا فام أسقف الإيبارشية السابق، والذي تأسست بسيامته الإيبارشية في عام 1980.

وعقب القداس وضع نيافة الأنبا إسحق ومجمع الآباء الكهنة الأطياب على مقبرة المتنيح الأنبا فام.

هذا وألقى الأنبا إسحق كلمة بعنوان «التجسد والتأنس»، تلاها مناقشة بعض الترتيبات الخاصة بالخدمة الرعوية خلال الفترة المقبلة، كما تم تقديم عرضًا لمشروع «اعرف إيبارشيتك».

وفي جرجا، شهدت إيبارشية جرجا إضافة رعوية بسيامة خمسة كهنة جدد في درجة القسيسية لينضموا بذلك إلى مجمع كهنة الإيبارشية.

وصلى نيافة الأنبا مرقوريوس أسقف جرجا وتوابعها ورئيس دير الملاك ميخائيل بجبل جرجا الشرقي، القداس الإلهي الذي تمت فيه السيامة الكهنوتية، وذلك بكنيسة رئيس الملائكة ميخائيل بجرجا (مقر المطرانية)، وشاركه الأنبا ويصا مطران البلينا الذي تولى خدمة القداس، والأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السيدة العذراء بالجبل الشرقى بإخميم، وعدد من الآباء الكهنة.

وعقب صلاة الصلح تمت صلوات سيامة الشمامسة الخمسة للخدمة كهنةً عامِّيِن بكنائس الإيبارشية، ويقضي الكهنة الجدد فترة الأربعين يومًا التالية للسيامة فى دير السيدة العذراء بالجبل الشرقى بإخميم.