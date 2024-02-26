بدء صوم يونان 2024 اليوم.. يستمر لمدة 3 أيام

بدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية صوم يونان 2024، اليوم، ويستمر 3 أيام يُحيي خلالها الأقباط تذكار قصة يونان النبي، والذي بقي في بطن الحوت لمدة 3 أيام دون طعام.

قداسات صوم نينوي

يترأس أساقفة وكهنة الكنيسة، اليوم، قداسات صوم يونان حيث تُنظم الكنائس خلال أيام صوم يونان 3 قداسات يومية الأول قداس صباحي من من 9 إلى 12 صباحًا، والثاني من 12.30 إلى 3 ظهراً، والثالث من الساعة 3.30 وحتى 6 مساءً، على أن يتناول الأقباط بعد الانقطاع عن التناول الطعام النباتي، إذ يُصنّف في الكنيسة على أنّه من أصوام الدرجة الأولى التي تتضمن فترة الانقطاع عن الطعام ثم تناول الطعام النباتي فقط.

قصة صوم نينوى

وتقرأ الكنيسة خلال أيام صوم نينوى سفر يونان النبي بالكتاب المقدس، وبحسب سفر يونان في العهد القديم، طلب الله من يونان النبي أن يذهب إلى قرية نينوى ليخلص أهلها من خطائيتهم ولكن هرب من أمر الله راكباً سفينة في البحر فأحدث الله ريحا شديدة، وهاج البحر على من في السفينة، وقالوا: «يوجد أحدنا صاحب مصيبة وضربوا قرعة لمن صاحب هذه البلية فجاءت القرعة على يونان النبي، وألقوه في البحر وكان الله قد أعد حوتا في انتظار يونان ليبتلعه ويبقى يونان النبي داخله 3 أيام ليخرجه بعد ذلك ويذهب إلى مدينة نينوي وينفذ يونان أمر الله له».