الكنيسة المرقسية تحيي ذكرى رحيل البابا كيرلس السادس

أعلنت الكنيسة المرقسية بالأزبكية تنظيم نهضة البابا كيرلس السادس 2024، تحت عنوان «قابل الخطاة»، كما أعلنت عن موعد فتح غرفة البطريرك الـ 116 التي تشمل على المقتنيات التي استخدمها البابا الراحل، وذلك عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل «فيس بوك».

برنامج نهضة البابا كيرلس السادس

وأشارت الكنيسة إلى أن النهضة ستبدأ بمقر المرقسية بالأزبكية من يوم السبت 2 مارس بقداس يترأسه الأنبا رافائيل، والأسقف العام لكنائس قطاع وسط القاهرة، من الساعة الـ8 صباحاً وحتى الـ10 صباحاً، ثم تبدأ يومياً من الساعة الـ6 مساء، وينشد بها كورال الشهيد إسطفانوس «كورال الكنيسة المرقسية»، ثم يلقي القمص داوود لمعي كلمة في أولى أيام النهضة كلمة تحت عنوان «لم آت لأدعو أبرار بل خطاة إلى التوبة».

ويترأس القس بولا ملك النهضة في اليوم الثاني الأحد 3 مارس صباحا، لتبدأ مساء اليوم وبفقرة الكورال وكلمة القمص بولس جورج، كاهن كنيسة مارمرقس مصر الجديدة، على أن يترأس الأنبا رافائيل، اليوم الثالث من النهضة وهو يوم الاثنين 4 مارس ويلقي كلمة بعنوان «من يقبل إلى لا أخرجه خارجاً».

وتستمر النهضة خلال الفترة من 2 مارس وحتى الاحتفال بعيد البابا كيرلس السادس يوم 9 مارس والذي يترأسه الأنبا رافائيل بالكنيسة المرقسية بالأزبكية والتي تُعد المقر البابوي في عهد البابا كيرلس.