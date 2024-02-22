الكنيسة الأرثوذكسية تعلن ضوابط قداسات صوم يونان 2024

أعلنت الكنائس القبطية الأرثوذكسية ضوابط ومواعيد قداسات صوم يونان 2024، والذي يبدأ الاثنين المقبل، ويستمر لمدة 3 أيام، ثم تحتفل الكنيسة الخميس المقبل بـ«فصح يونان».

ضوابط قداسات صوم يونان 2024

وأعلنت كنيسة مارجرجس والأنبا شنودة في نيوجيرسي، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك» مواعيد وشروط حضور القداسات، إذ تُقيم الكنيسة خلال أيام الصوم الثلاثة قداسين صباحا من التاسعة صباحًا وحتى الواحدة ظهرًا، والثاني من الرابعة عصرًا وحتى الساعة السادسة مساءً.

ووضعت الكنيسة بعض الملاحظات، خلال أيام الصوم وهي:

- أن يكون الشخص صائم الصوم العام «صوم يونان».

- أن يكون بدأ الصوم من الـ12 منتصف الليل، سواء إذا كان سيتناول في القداس الأول، أو سيتناول في القداس الثاني، ولا يذوق شـيئاً إلا بعد الانتهاء من تناول الأسرار المقدسة.

- أن يكون الشخص معترف وتائب.

- ويكون له أب كاهن يتلقى اعترافاته بصورة منتظمة، ويواظب وملتزم بالتدريبات الروحية التي يتلقاها من الكاهن الذي يتلقى اعترافاته.

- ألا يكون في خصامٍ مع أحد من الناس.

- يكون جسده طاهرًا وكذا ملابسه.

- يكون مواظبًا على الاستماع لصوت الرب من خلال قراءة الإنجيل المقدس كل يوم، ويكون مواظبًا على أن يتكلم كل يوم مع الرب من خلال صلواته بالأجبية، وصلواته الخاصة.

- يجب على الأقباط قراءة سفر يونان.

يوم فصح صوم يونان

وحول قداس يوم «فصح صوم يونان»، أوضحت الكنيسة أنّ من المقرر أن يكون قداس واحد فقط يبدأ من الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشرة.

وتنظم بعض الكنائس القبطية الأرثوذكسية في مصر 3 قداسات يوميًا خلال أيام صوم يونان 2024 حيث يكون القداس الأول من 9 إلى 12 صباحًا، والثاني من 12.30 إلى 3 ظهراً، والثالث من الساعة 3.30 وحتى 6 مساءً، وحول قداس يوم الخميس والاحتفال بانتهاء الصوم يكون قداسا واحدا في اليوم من الساعة 7 صباحاً وإلى 9 صباحاً.