الكنيسة تحتفل باليوبيل الذهبي لسيامة القمص أبانوب لويس كاهن سمنود

احتفلت كنيسة السيدة العذراء والشهيد أبانوب النهيسي الأثرية في سمنود، باليوبيل الذهبي لسيامة كاهنها القمص أبانوب لويس.

وخلال الاحتفالية، بُثت كلمة مسجلة للأنبا أغناطيوس الأسقف العام لإيبارشية المحلة الكبرى لعدم تمكنه من المشاركة في الاحتفالية لسفره. وهنأ الأسقف العام في كلمته القمص أبانوب باليوبيل الذهبي متمنيًا له دوام الصحة، واستمرار الخدمة الكهنوتية المثمرة.

مشاركة محافظ الغربية في الاحتفال

وشارك في حفل اليوبيل الذهبي الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، والذي تجمعه بالقمص المحتفل به علاقة محبة، وأهدى المحافظ درع المحافظة للأب القمص أبانوب تقديرًا لجهوده وعطائه للمجتمع المحلي بمدينة سمنود.

كما شارك في حفل اليوبيل الدكتور منتصر دويدار رئيس جامعة سمنود التكنولوجية، وعدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، ووفد من مديرية الأوقاف ورئيس مجلس مدينة سمنود ورؤساء أحياء مدينة المحلة الكبرى.

ومن آباء الكنيسة، حضر الاحتفالية مجمع كهنة المحلة الكبرى وعدد من آباء الايبارشية والإيبارشيات المجاورة.

جولة على الأديرة القبطية

وفي سياق متصل، نظمت إدارة الكلية الإكليريكية اللاهوتية بالأنبا رويس جولة بعدد من الأديرة القبطية لطلبة القسم النهاري بالكلية، برفقة الراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوي المشرف الروحي لطلبة القسم النهاري.

شملت الجولة التي أقيمت تحت شعار «بِٱلْمَحَبَّةِ ٱخْدِمُوا بَعْضُكُمْ بَعْضًا» (غل 5 : 13)، زيارات لأديرة الشهيد أبي سيفين للراهبات بسيدي كرير بالإسكندرية، ودير الشهيد مار مينا العجائبي بكنج مريوط والتقوا خلالها بنيافة الأنبا كيرلس أسقف ورئيس الدير، الذي رحب بهم وحدثهم عن عمل الله في الكنيسة، واختتمت الجولة بزيارة الكاتدرائية المرقسية بالإسكندرية.