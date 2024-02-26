رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

روجينا تروج لعرض مسلسل سر إلهي على قناة CBC

كتب:

ياسمين محمود
06:23 م | الإثنين 26 فبراير 2024
روجينا

روجينا

روجت الفنانة روجينا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسلها الرمضاني سر إلهي، المقرر عرضة على قناة CBC.

ونشرت روجينا البوستر الدعائي للمسلسل معلقة: «الحمد والشكر لله، مسلسل سر إلهي رمضان 2024 شهر الفرحة، على قناة cbc، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، مدد يارب مدد بلا عدد، كله بإذنه».

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، محمد ثروت، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، محمود حجازي، مراد مكرم، ميمي جمال، صلاح عبدالله، رشا مهدي، مريم أشرف زكي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال.

اقرأ المزيد:

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي بطولة روجينا رمضان 2024

مسلسل سر إلهي.. روجينا وابنتها «مريم» في عمل فني واحد للمرة الثانية

سلاح قوي لـ روجينا في مسلسل سر إلهي.. تاريخ لعبة الشطرنج وأهم قواعدها

روجينا تنشر صورا جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي قبل عرضه في رمضان 2024
بقلم ياسمين محمود