روجينا تروج لعرض مسلسل سر إلهي على قناة CBC

روجت الفنانة روجينا، عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور «إنستجرام» لمسلسلها الرمضاني سر إلهي، المقرر عرضة على قناة CBC.

ونشرت روجينا البوستر الدعائي للمسلسل معلقة: «الحمد والشكر لله، مسلسل سر إلهي رمضان 2024 شهر الفرحة، على قناة cbc، بإذنك يا رب تجعل رزقنا النجاح من فضلك، مدد يارب مدد بلا عدد، كله بإذنه».

مسلسل سر إلهي

مسلسل سر إلهي بطولة روجينا، محمد ثروت، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، محمود حجازي، مراد مكرم، ميمي جمال، صلاح عبدالله، رشا مهدي، مريم أشرف زكي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال.