مسلسل سر إلهي.. روجينا وابنتها «مريم» في عمل فني واحد للمرة الثانية

شخصية جديدة ومميزة، تظهر بها الفنانة روجينا، خلال مشاركتها في السباق الرمضاني، بتجسيد دور «نصرة» في مسلسل سر إلهي، وهو ما اتضح بعد نشر الإعلان الترويجي للمسلسل «البرومو»، الذي عُرض على شاشات المتحدة.

مريم أشرف زكي تشارك والدتها مسلسل سر إلهي

خلال تصوير مسلسل سر إلهي، كانت مريم أشرف زكي، ابنة الفنانة روجينا والدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، تلازم والدتها في الكواليس، فضلًا عن نشر مقاطع فيديو من موقع التصوير، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة «إنستجرام».

بعد نشر الفيديوهات التي جمعت الفنانة روجينا وابنتها «مريم» ظن البعض أنها تشجعها وتساندها خلال تصويرها مشاهد المسلسل، إلا أنه تبين أنها إحدى أفراد طاقم العمل، وهو ما اتضح بعد نشر البرومو، لتكن هذه المرة الثانية التي تشارك فيها «مريم» والدتها بطولة العمل، وهو مسلسل «ستهم»، الذي عُرض في رمضان 2023.

دور مريم ذكي في المسلسل

تؤدي مريم ذكي، دور ابنة الفنانة مي سليم، التي تخوض صراعات قوية بينها وبين الفنانة روجينا «نصرة»، والمتزوجة من الفنان محمد ثروت، الذي يسرق ميراث أشقائها من أمها، ومن ثم يتزوج صديقتها، وحينما تنتقل إلى القاهرة، تعمل في دار رعاية مسنين وتتعرف على مسنة وتتهم بقتلها.

مسلسل سر إلهي، من بطولة روجينا، أحمد مجدي، رنا رئيس، مي سليم، محمد ثروت، نهى عابدين، محمود الحديني، صلاح عبدالله، أحمد بدير، ميمي جمال، أحمد سلامة، محسن منصور، رشا مهدي، مراد مكرم، محمود حجازي، مريم أشرف زكي ويوسف الأسدي، إخراج رؤوف عبدالعزيز.