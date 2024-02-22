سلاح قوي لـ روجينا في مسلسل سر إلهي.. تاريخ لعبة الشطرنج وأهم قواعدها

ثوب مميز ومختلف تظهر به الفنانة روجينا خلال مشاركتها في السباق الرمضاني هذا العام بتجسيد شخصية «نصرة» في مسلسل سر إلهي، والتي تعتبر لعبة الشطرنج أحد أسلحتها القوية في مواجهة أزماتها، وهو ما اتضح بعد نشر الإعلان الترويجي للمسلسل «البرومو»؛ ما دفع كثيرين للبحث عن تاريخ لعبة الشطرنج وأهم قواعدها.

تاريخ لعبة الشطرنج

لعبة الشطرنج تُعد واحدة من أشهر الألعاب الاستراتيجية التي تعتمد على وضع الخطط وتوقع تحركات الخصم لتحقيق الفوز في القتال، من خلال تحريك قطع اللعبة المختلفة، وعلى الرغم من عدم القدرة على تحديد البداية الحقيقية لـ لعبة الشطرنج، فإن إحدى النظريات التي تناولت هذا الموضوع، أشارت إلى أن هناك لعبة قديمة شبيه بالشطرنج تُسمى «شاتورانجا»، نشأت في القارة الهندية الشمالية خلال فترة حكم غوبتا (حوالي 319 - 543 م)، ومن ثم انتقلت إلى بلاد كثيرة غربًا على طول طرق الحرير حتى وصلت إلى بلاد فارس، وفقًا لِما ورد على موقع «الأمم المتحدة».

وبينما لا يمكن الإشارة بشكل قاطع إلى مخترع لعبة الشطرنج، فقد ذكرت أسطورة قديمة أن الصدر الأعظم سيسا بن ضاهر هو مخترع اللعبة، كما أنه أهدى أول رقعة شطرنج للملك شيرهام ملك الهند، إلا أن هذه الأسطورة ليس هناك أي وثائق تؤكد صحتها، وبالتالي ليس لها أساس في الواقع.

قطع لعبة الشطرنج

وبحسب ما أوضحه ريجان، أستاذ الشطرنج الدولي والأستاذ المساعد لعلوم الكمبيوتر والهندسة فى جامعة بافالو في نيويورك، خلال حديثه لموقع «لايف ساينس»، فإن كلمة «شطرنج» المستخدمة حاليًا مُشتقة من الكلمة السنسكريتية «شاتورانجا» أو «chaturanga» والتي تُترجم إلى «أربعة أعضاء فى جيش»، وهي إشارة إلى القطع المستخدمة في اللعبة، وهي الأفيال والخيول والمركبات والجنود المشاة «العساكر».

قواعد لعبة الشطرنج

وفيما يتعلق بقواعد لعبة الشطرنج، فيمكن الإشارة إلى أن اللعبة تُمارس من خلال لاعبين، كل منهما يملك 16 قطعة بلون موحد، سواء أبيض أو أسود، وهي (وزير - 2 حصان - 8 جنود - 2 قلعة - 2 فيل - ملك)، ويبدأ اللاعب الذي يملك قطعًا باللون الأبيض باللعب أولًا، ومن ثم يتناوب الاثنان على اللعب بتحريك قطعة واحدة في كل دور، وفي حال فقد أحدهما كل قطعه أو أصبح لا يمتلك أي حركة قانونية أو تعرض «ملكه» للهجوم أي «كش ملك» فإنه بذلك يكون قد خسر.

تحركات قطع الشطرنج

ولا يمكن تحريك القطع بشكل عشوائي في وسط المربعات، وإنما كل قطعة لها حركة محددة يمكن من خلالها الاستفادة بها والاعتماد عليها لتحقيق الفوز، وذلك كالتالي:

- الجندي: في النقلة الأولى له يتحرك الجندي مربعين في حال كانا شاغرين، وفي باقي النقلات مربع واحد للأمام.

- الحصان: تكون حركة الحصان على شكل حرف «L» من خلال التحرك مربعين عموديًا ومربع واحد أفقيًا، وهو القطعة الوحيدة التي يمكنها القفز فوق باقي القطع.

- القلعة: تتحرك عموديًا أو أفقيًا ويكون عدد المربعات التي تقطعها باختيار اللاعب.

- الفيل: يتحرك وسط المربعات بشكل قطري، وأيضًا يكون عدد المربعات التي يقطعها باختيار اللاعب.

- الوزير: ويجمع الوزير في حركته بين حركة القلعة والفيل؛ إذ يتحرك عموديًا وأفقيًا وقطريًا، ويكون عدد المربعات التي يقطعها باختيار اللاعب.

- الملك: يتحرك مربع واحد فقط في مختلف الاتجاهات.

وتدور أحداث مسلسل «سر إلهي» بطولة الفنانة روجينا حول سيدة من حي شعبي، تدخل في صراعات عديدة، وتعتمد بشكل كبير في إدارتها على ممارسة لعبة الشطرنج ويعد المسلسل التعاون الثالث بين روجينا والمخرج رؤوف عبد العزيز، بعدما قدما سويًا مسلسلي «انحراف» و«ستهم».