روجينا تنشر صورا جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي قبل عرضه في رمضان 2024

حرصت الفنانة روجينا على تشويق الجمهور لمسلسلها الجديد «سر إلهي»، المقرر عرضه بالسباق الرمضاني المقبل 2024، والمكون من 15 حلقة.

روجينا تنشر صورا من مسلسل سر إلهي

ونشرت روجينا صورا جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، وعلقت قائلة: «من كواليس مسلسل سر إلهي».

مسلسل سر إلهي تدور أحداثه في إطار اجتماعي تشويقي بعد أن يسرق أشقاؤها ميراثها من أمها وتخونها صديقتها وتسرق منها حبيبها تنتقل نصرة للقاهرة تاركة المنصورة، لتلتحق بالعمل لدى دار مسنين لتتعرف على رجل مسن ويتم اتهام دنيا بقتله ظلماً لتدخل السجن، وتخرج بعد سنوات وقد تحولت حياتها وصارت في يدها ثروة غير متوقعة لتبدأ في الانتقام ممن ظلمها ودفع ثمن سنوات سجنها الضائعة.

ويشارك في بطولة العمل عدد كبير من الفنانين أبرزهم روجينا، أحمد مجدي، مي سليم، رشا مهدي، محمد ثروت، نهى عابدين، رنا رئيس ومحمود الحديني، صلاح عبدالله، وأحمد بدير، وميمي جمال، وأحمد سلامة، ومحسن منصور، ومراد مكرم، ومحمود حجازي، ومريم أشرف زكي، يوسف الأسدي.