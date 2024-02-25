بدأ العد التنازلي لانطلاق مسلسلات الموسم الرمضاني لعام 2024، والتى تقدم خلالها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا مميزا من الأعمال الدرامية المشوقة، ونكشف عن القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي بطولة روجينا في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي بطولة روجينا رمضان 2024

وأعلنت قناة CBC عن عرض مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، عبر شاشتها الموسم الرمضاني المقبل، من خلال منشور رسمي لحسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBC في رمضان».

دور روجينا في مسلسل سر إلهي

وتقوم روجينا بدور نصرة خلال الأحداث، في إطار شعبي اجتماعي، وهي سيدة تعاني من الأزمات في حياتها بعد غدر المقربين لها، وتتحول حياتها وتقرر الانتقام واسترجاع حقها ممن ظلمها.

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، محمد ثروت، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، محمود حجازي، مراد مكرم، ميمي جمال، صلاح عبدالله، رشا مهدي، مريم أشرف زكي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال.