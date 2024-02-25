رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي بطولة روجينا رمضان 2024

كتب:

أميرة عزالدين
08:42 م | الأحد 25 فبراير 2024
روجينا في مسلسل سر إلهي

روجينا في مسلسل سر إلهي

بدأ العد التنازلي لانطلاق مسلسلات الموسم الرمضاني لعام 2024، والتى تقدم خلالها الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية عددا مميزا من الأعمال الدرامية المشوقة، ونكشف عن القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي بطولة روجينا في رمضان 2024.

القنوات الناقلة لمسلسل سر إلهي بطولة روجينا رمضان 2024

وأعلنت قناة CBC عن عرض مسلسل سر إلهي بطولة الفنانة روجينا، عبر شاشتها الموسم الرمضاني المقبل، من خلال منشور رسمي لحسابها بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «انتظروا النجمة روجينا وباقة من ألمع النجوم في مسلسل سر إلهي حصريًا على CBC في رمضان».

دور روجينا في مسلسل سر إلهي

وتقوم روجينا بدور نصرة خلال الأحداث، في إطار شعبي اجتماعي، وهي سيدة تعاني من الأزمات في حياتها بعد غدر المقربين لها، وتتحول حياتها وتقرر الانتقام واسترجاع حقها ممن ظلمها.

مسلسل سر إلهي من بطولة روجينا، محمد ثروت، أحمد سلامة، أحمد مجدي، محسن منصور، محمود حجازي، مراد مكرم، ميمي جمال، صلاح عبدالله، رشا مهدي، مريم أشرف زكي، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وتأليف أمين جمال.

اقرأ المزيد:

مسلسل سر إلهي.. روجينا وابنتها «مريم» في عمل فني واحد للمرة الثانية

سلاح قوي لـ روجينا في مسلسل سر إلهي.. تاريخ لعبة الشطرنج وأهم قواعدها

روجينا تنشر صورا جديدة من كواليس مسلسل سر إلهي قبل عرضه في رمضان 2024

رمضان 2024.. منصة WATCH IT تروج لمسلسل سر إلهي بطولة روجينا 
بقلم أميرة عزالدين