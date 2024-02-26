تخليدا لذكراها.. جامعة الأقصر تفتتح قاعة باسم وفاء عبد المقصود

افتتح الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، قاعة جديدة ومرسمًا يحملان اسم الدكتورة وفاء عبد المقصود، رئيس قسم الجرافيك الأسبق بالجامعة، تخليدًا لذكراها بحضور الدكتور أحمد محيي حمزة، عميد كلية الفنون الجميلة، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، بالإضافة إلى أسرة الراحلة.

وجاء القرار قرار تكريمًا للأكاديمية الراحلة وفاء عبد المقصود بعد وفاتها، تقديرًا لمسيرتها العلمية وإسهاماتها الكبيرة في مجال الجرافيك، وتخصيص القاعة بناءً على اقتراح من مجلس الكلية، وموافقة رئيس الجامعة.

عرض بعض أعمال الدكتورة وفاء عبد المقصود

وتضم القاعة مجموعة من أعمال الدكتورة وفاء عبد المقصود، حيث شهد الافتتاح عرض برنامج تلفزيوني خاص بها خلال حفل الافتتاح.

سيرة ومسيرة وفاء عبد المقصود

تخرجت الدكتورة وفاء عبد المقصود في كلية الفنون الجميلة بجامعة المنيا عام 1996، وانضمت إلى هيئة التدريس بجامعة الأقصر بقسم الجرافيك، وتولت رئاسة القسم، وقدّمت إسهامات هامة في تطوير المجال، ووافتها المنية في يناير 2024، بعد صراع طويل مع المرض.

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، في وقت سابق، سير أعمال اللجنة المختصة بمقابلات المتقدمين؛ للحصول على الماجستير المهني والدكتوراه، لليوم الثالث بحضور عدد من المسؤولين بإدارة الجامعة.