انطلاق دورة في اللغة العربية لـ50 إمام مسجد في جامعة الأقصر

افتتحت جامعة الأقصر، برئاسة الدكتور حمدي محمد حسين، الورشة التدريبية السابعة بمشاركة 50 إماما من وزارة الأوقاف، والتي تركز على تنمية مهارات اللغة العربية.

وأكد رئيس جامعة الأقصر، أن الهدف من هذه الورشة هو تزويد أئمة المساجد بالمهارات اللازمة للتحدث باللغة العربية، واستخدام الأساليب البلاغية المؤثرة في تأثير الجماهير بغض النظر عن مستوياتهم المعرفية والعلمية.

اللغة وسيلة لنقل المعرفة

وأشار رئيس الجامعة، في بيان اليوم، إلى أن اللغة العربية ليست مجرد وسيلة للتواصل ونقل المعرفة، بل هي أداة للتأثير والتعبير عن الفكر وبناء العقل.

من جانبه، قال الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود، وكيل وزارة الأوقاف، إنه تم تنظيم هذه الدورة التدريبية لعدد من الأئمة بالمديرية، وذلك في إطار الدور الديني والوطني والاجتماعي لوزارة الأوقاف.

وتأتي هذه الورشة برعاية الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وذلك بناءً على البروتوكول الموقع بين مديرية أوقاف الأقصر وجامعة الأقصر.

تعزيز التعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف

كما تأتي في إطار التعاون القائم بين وزارة الأوقاف ووزارة التعليم العالي، وتهدف إلى تعزيز التعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف بالأقصر، من أجل توفير فرص التدريب والتطوير لأئمة المساجد في المديرية.

وحضر حفل الافتتاح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر، والدكتور محمود النوبي أحمد سليمان، منسق البرنامج ومدير مركز تنمية القدرات بالجامعة، وفضيلة الشيخ أحمد أمين، مدير المساجد بالأقصر.

ومن المقرر أن تستمر الورضة لمدة أربعة أيام، ابتداءً من 28 يناير حتى 31 يناير، وسيتم تدريب الأئمة في اللغة العربية من قبل أساتذة في كلية الألسن جامعة الأقصر.