رئيس جامعة الأقصر يتفقد التجهيزات النهائية بمركز الاختبارات الإلكتروني

تفقد الدكتور حمدي محمد حسين، رئيس جامعة الأقصر، التجهيزات النهائية بمركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب بمدينة طيبة الجديدة، وأشاد بالبنية التحتية وغرف التحكم والمراقبة ومنظومة إنذار الحريق وأجهزة الطوارئ وقطع التيار الكهربائي و تجهيزات الشبكات فائق السرعة.

مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب

وأوضح رئيس جامعة الأقصر، أن مركز الاختبارات الإلكترونية بكلية الطب، تبلغ طاقته الاستيعابية 250 جهاز، وتم مراعاة المعايير الدولية في تأسيس المركز.

ختام امتحانات كلية الفنون الجميلة

كما تابع ختام امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية الفنون الجميلة، وأكد على انتظام سير الامتحانات منذ بدايتها دون رصد أية معوقات أو شكاوى، مشيدًا بحضور أساتذة المواد خلال كل امتحان، للرد على استفسارات الطلاب.

واستمع الدكتور حمدي محمد حسين، خلال جولته باللجان إلى آراء عدد من الطلاب؛ حول أسئلة الامتحانات، مشيراً إلى أنه تم وضع أسئلة الامتحانات وفق المواصفات الفنية للورقة الامتحانية، وإعداد الأسئلة بصورة تسمح بقياس مستويات أداء الطالب.