تعيينات جامعة الأقصر.. الشروط ونوعية الوظائف المطلوبة

أعلنت جامعة الأقصر التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العملي، حاجتها لشغل 221 وظيفة من أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، منهم «28 بوظيفة أستاذ - 28 وظيفة أستاذ مساعد - 26 وظيفة مدرس - 15 مدرس مساعد - 25 معيد»

الشروط المطلوبة لوظائف جامعة الاقصر 2024

وكشفت الجامعة عن الشروط الواجب توافرها في المتقدمين لشغل وظيفة أستاذ بـ كلية الطب، عن طريق النقل أو التعيين، ويفضل بالنقل بالأقسام التالية «قسم التشريح الأدمي وعلم الأجنة قسم الهستولوجيا - علم الأنسجة وبيولوجيا الخلية قسم الفسيولوجيا الطبية - علم وظائف الأعضاء - قسم الكيمياء الحيوية الطبية قسم الباثولوجيا - علم الأمراض قسم الفارماكولوجيا الطبية - قسم الميكروبيولوجيا الطبية والمناعة»

- أن يكون مستوفيا للشروط الواردة بالقانون رقم 49 لسنة 1972م بشأن تنظيم الجامعات ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما.

- يشترط توافر الكفاءة المتطلبة للتدريس (اجتياز المقابلة الشخصية).

- أن يكون أجرى بحوث مبتكرة ونشرها، خلال السنوات الخمس السابقة على التقدم للتعيين في وظيفة أستاذ.

- يشترط في المتقدم لشغل وظيفة أستاذ، أن يكون جرى ترقيته بالفعل وقت تقديم أوراقة من اللجنة العلمية الدائمة ترقية الأساتذة المساعدين والأساتذة بالمجلس الأعلى للجامعات.

طريقة التقديم لوظائف جامعة الأقصر 2024

شددت جامعة الأقصر على المتقدمين، تقديم الطلبات على استمارة 167 ع .ح الموجودة بالكلية، باسم الدكتور عميد كلية الطب بجامعة الأقصر، اعتبارا من تاريخ النشر على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية لمدة شهر، لافتا إلى أن الطلبات تقدم شخصيا باليد أو بتوكيل رسمي خاص بالإعلان، ووضع جميع المستندات المطلوبة داخل مظروف مغلق مدون عليه بيانات المتقدم، بمقر كلية الطب الكائن في مدينة طيبة الجديدة بمحافظة الأقصر، بجوار جهاز مدينة طيبة.

آلية التواصل مع إدارة الكلية عن تعيينات جامعة الأقصر 2024

أشارت جامعة الأقصر، إلى أن على العاملين التقدم بطلباتهم مشفوعة بموافقة جهة عملهم الصريحة، للتقدم للإعلان، لافتا إلى أنه لن يلتفت للطلبات التي ترد عن طريق البريد، أو التي ترد قبل نشر الإعلان، أو بعد انتهاء فترة التقدم للإعلان أو الطلبات غير المستوفاة، وللاستفسار التواصل مع إدارة الكلية.