بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية وأمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بغزة
كتب:
طارق صقر
06:28 م | الإثنين 26 فبراير 2024
جوتيريش
دعا البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين في غزة.
وأكد البيان أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان إيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة.
وطالب بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.
وذلك حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.