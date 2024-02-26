بيان لوزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية وأمين عام الأمم المتحدة يدعو لوقف إطلاق النار بغزة

دعا البيان المشترك لاجتماع وزراء خارجية المجموعة العربية الإسلامية مع أنطونيو جوتيريش، الأمين العام للأمم المتحدة، لضرورة الوقف الفوري والتام لإطلاق النار وضمان حماية المدنيين في غزة.

وأكد البيان أهمية اتخاذ الخطوات الجادة والعاجلة لضمان إيصال المساعدات العاجلة إلى قطاع غزة.

وطالب بالتصدي لكل الانتهاكات الصارخة التي تمارسها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني.

وذلك حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز» في نبأ عاجل.