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الرئيس الفلسطيني يقبل استقالة حكومة أشتية ويكلفه ووزراءه بتسيير الأعمال مؤقتا

كتب:

منى السعيد
06:45 م | الإثنين 26 فبراير 2024
أبو مازن يقبل استقالة الدكتور محمد أشتيه

أبو مازن يقبل استقالة الدكتور محمد أشتيه

أوردت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، في نبأ عاجل منذ قليل، أن رئيس دولة فلسطين، محمود عباس أبو مازن، وافق اليوم الإثنين، على قبول استقالة رئيس مجلس الوزراء، الدكتور محمد أشتية.

وأضافت الوكالة الفلسطينية أن الرئيس أصدر مرسوماً بقبول استقالة الدكتور محمد أشتية، وتكليفه والوزراء المستقيلين بتسيير أعمال الحكومة مؤقتاً، إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

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بقلم منى السعيد