«تحدي الملوك في زمن السوشيال ميديا».. «الفخراني» ومجدي أبو عميرة بدراما رمضان

«إن الوقوف على عتبات البهجة خير من الدخول إلى البهجة نفسها»، تِلك الجُملة واحدة من اقتباسات رواية عتبات البهجة للروائي الكبير إبراهيم عبد المجيد، التي قررت الشركة المُتحدة للخدمات الإعلامية هذا العام، تقديمها في مسلسل تليفزيوني، مع المُنتج جمال العدل، ويكتب السيناريو والحوار لها السيناريست مدحت العدل، يلعب بطولتها النجم الكبير يحيى الفخراني، ومن إخراج مجدي أبو عميرة.

المُخرج الكبير مجدي أبو عميرة، واحد من مفاجآت رمضان هذا العام 2024، حيث يقدم هذا الموسم مسلسل عتبات البهجة، مع النجم الكبير يحيى الفخراني، وهو المسلسل الذي ينتمي لنوعية مسلسلات الـ15 حلقة، ويُناقش من خلاله عدد من القضايا الاجتماعية، لكن أبرزها فكرة «البلوجر»، وتأثير السوشيال ميديا على حياتنا حاليًا.

مجدي أبو عميرة واحد من أهم المُخرجين الذين قدموا أعمال مُهمة في تاريخ الدراما التليفزيونية المصرية والعربية، وإذا رصدنا الأعمال التي قدمها خلال مسيرته، نجد أنه يستحق اللقب الذي يُطلقونه عليه أصدقاءه في المجال، وهو «الملك»، فـ مجدي أبو عميرة بالفعل واحد من ملوك الدراما التليفزيونية، يكفيه عدد من الأعمال المحفورة حتى يومنا هذا في ذهن المشاهد المصري، بداية من المال والبنون وذئاب الجبل والسيرة الهلالية والضوء الشارد والرجل الآخر.

مجدي أبو عميرة الذي يتعاون مع ملك التمثيل يحيى الفخراني هذا العام، قلت أعماله خلال الأعوام العشرة الماضية، بالفعل هناك 4 سنوات مضت لم يقدم فيهم أبو عميرة أي مسلسل، منذ عرض مسلسله الأخير «قوت القلوب»، في 2020، ومن قبله غاب أربع سنوات أخرى، حيث قدم في 2016 الجزء السادس من ليالي الحلمية، وقبلهم في 2013 قدم مسلسل «القاصرات».

مجدي أبو عميرة ويحيى الفخراني تعاونا من قبل في عملين، حققا نجاحا كبيرا وهما «جحا المصري» عام 2002، وبعدها «يتربى في عزو» عام 2007، وهذا العام يُعيدان التعاون مرة أخرى بعد حوالي 17 عامًا، فهل يستطيعان تحقيق نجاح يتربى في عزو، هذا المسلسل الذي حقق نجاح كبير وقت عرضه.

وظل الجمهور متلهف للحلقة الأخيرة، وأبكاهم في العيد بوفاة «ماما نونة»، تِلك الشخصية التي لعبتها النجمة الراحلة كريمة مختار، والأجيال التي عاصرت هذا المسلسل ستعرف ما أقوله جيدًا عاصر هذا المسلسل فمسلسل يتربى في عزو «كسر الدنيا» في هذا الموسم وشاهدته كل البيوت المصري، خاصة وأن الفخراني قدم شخصية مُختلفة تمامًا وهي شخصية العجوز المُدلل الذي يعتمد في كل صغيرة وكبيره على والدته.

أبو عميرة والفخراني، أمامهما تحديا كبيرا هذا العام، حيث يقدمان عملًا يناقش قضايا اجتماعية من بينها السوشيال ميديا، ويلعب الفخراني شخصية «بلوجر» لديه قناة على اليوتيوب تحمل اسم المسلسل عتبات البهجة، فهل يستطيعان المُنتميان لجيل العظماء أن يجذبا أعين أحفادهم الذين يشاهدون المسلسل اليوم على الموبايل دون فواصل.