مسلسلات رمضان 2024.. غياب محمد رمضان وعودة يحيى الفخراني

أيام قليلة تفصل جمهور الدراما في مصر والوطن العربي عن بدء عرض مسلسلات رمضان 2024، وهناك عدد من المشاهد ترسم ملامح الموسم الرمضاني هذا العام من بينها غياب محمد رمضان بعد النجاح الذي حققه العام الماضي مع مسلسل جعفر العمدة، وعلى الجانب الآخر يعود الفنان يحيى الفخراني إلى الساحة الدرامية بعد عامين من الغياب وذلك من خلال مسلسل عتبات البهجة الذي يحمل توقيع المخرج مجدي أبو عميرة.

ولم تقتصر قائمة الغيابات في موسم رمضان 2024 على محمد رمضان فقط، بل امتدت إلى عدد من النجوم الذين حققوا نجاحات العام الماضي، من بينهم يسرا، هالة صدقي ومنى زكي، إذ فضلوا الابتعاد عن الدراما هذا العام من أجل السينما.

دياب وأحمد داش.. بطولات أولى في مسلسلات رمضان 2024

تتسع قائمة مسلسلات رمضان 2024 وتتضمن 19 مسلسلا من بينهم 9 مسلسلات طويلة 30 حلقة بالإضافة إلى 10 مسلسلات قصيرة 15 حلقة، وتتنوع المسلسلات ما بين الدراما التاريخية والفانتازيا والدراما الاجتماعية بالإضافة إلى الكوميديا.

ومن أبرز ملامح مسلسلات رمضان 2024 وجود عدد من الفنانين يخوضون البطولات الأولى من بينهم دياب الذي يتصدر بطولة مسلسل مليحة للمخرج عمرو عرفة، بجانب عدد من النجوم من بينهم ميرفت أمين، أمير المصري بالإضافة إلى الممثلة الفلسطينية سيرين خاس، كما يقدم مسلسل مسار إجباري أحمد داش وعصام عمر في مقعد البطولة للمرة الأولى في الدراما الرمضانية، وهو المسلسل الذي يحمل توقيع المخرجة نادين خان.

الكوميديا حاضرة في مسلسلات رمضان 2024 بـ 3 أعمال

وتحظى الكوميديا بمساحة جيدة في قائمة مسلسلات رمضان 2024، فيشهد هذا العام 3 أعمال كوميدية أبرزها الكبير أوي 8 بطولة أحمد مكي، بينما تعود نيللي كريم إلى الكوميديا من خلال مسلسل فراولة الذي ينتمي لأعمال الـ 15 حلقة، بينما يقدم أكرم حسني مسلسل بعنوان بابا جه.