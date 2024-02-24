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ليلى عز العرب تُعلّم ابنة يحيى الفخراني العزف على الموسيقى في عتبات البهجة

كتب:

محمد عزالدين
06:26 م | السبت 24 فبراير 2024
ليلى عز العرب

ليلى عز العرب

كشفت الفنانة ليلى عز العرب، كواليس دورها في مسلسل «عتبات البهجة» الذي يعرض خلال شهر رمضان، وهو من بطولة الفنان القدير يحيى الفخراني.

دور ليلى عز العرب في عتبات البهجة

وقالت «ليلى»، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السفيرة عزيزة» المذاع عبر فضائية DMC، إنها تقوم بدور دكتورة في الكونسرفتوار، وجارة يحيى الفخراني، وتعلم ابنته العزف على البيانو.

وعن علاقتها بيحيى الفخراني في المسلسل، قالت ليلى عز العرب، إنها تتميز بالشد والجذب في بعض الأحيان، لأنها تحب الموسيقى الكلاسيكية، لكن المنطقة تغيرت: «بيحصل شدة، وأنا بأدرس لبنته بيانو».

حقيقة صورة ليلى عز العرب في مسلسل عتبات البهجة

وكشفت كواليس تعليقها على صورتها في مسلسل «عتبات البهجة»، قائلة: «كنت متصورة بين قامتين من قامات الدراما، الأستاذ يحيى الفخراني، والأستاذ صلاح عبدالله، قلت مفيش أحلى من كده بصراحة».

وأشارت إلى أنها عملت مع يحيى الفخراني في مسلسل بالحجم العائلي: «يحيى الفخراني بيطمنك، ولو عنده ملاحظة يقولها للمخرج، والمخرج هو اللي يوصلها».

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